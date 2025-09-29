Fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek az EU-csúcsra

A tanácskozás fő témái a hivatalos tájékoztatás szerint Európa közös védelme és Ukrajna támogatása lesznek. A vezetők mindkét témára visszatérnek majd az Európai Tanács következő, 2025. október 23–24-i ülésén. Az informális találkozót António Costa, az Európai Tanács elnöke vezeti, a házigazda pedig Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke. Az ország bejelentette, fokozott biztonsági intézkedésekkel készül, például szeptember 29-től október 3-ig lezárja légterét a civil drónok előtt.
Az utóbbi napokban ugyanis drónokat észleltek az EU féléves soros elnökségét betöltő királyság repülőterei felett – jelentette be Thomas Danielsen dán közlekedési miniszter vasárnap. Danielsen elfogadhatatlannak nevezte, hogy drónok keltsenek zavart és bizonytalanságot a társadalomban.
Dániának az EU-csúcstalálkozó házigazdájaként különös figyelmet kell helyeznie a biztonságra
– húzta alá.
A Defense News hírportál beszámolója szerint Franciaország a csúcstalálkozó előtt katonai drónellenes egységet küldött Dániába, és Svédország is ugyanezt tervezi.
A francia hadsereg egy 35 fős, Fennec könnyű helikopterrel és aktív drónelhárító képességekkel felszerelt csapatot vetett be
– közölte hétfőn a fegyveres erők minisztériuma. Eközben Svédország egy drónelhárító képességekkel rendelkező katonai egységet küld Dánia kérésére – mondta Ulf Kristersson miniszterelnök egy stockholmi tájékoztatón. Németország szintén drónok elleni felszerelést is küldött Dániának a biztonság fokozása érdekében az EU-csúcstalálkozó alatt.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az utóbbi hetekben több európai ország légterében és katonai bázisai felett ismeretlen drónokat észleltek.
Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa pénteken kijelentette, hogy a pilóta nélküli légi járművek betörései ellen védelmet nyújtó „drónfal” európai tervei a megbeszélésektől a konkrét tettekig eljutottak.