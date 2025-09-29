Hírlevél

Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

EU-csúcs

Fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek az EU-csúcsra

Az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői október 1-én találkoznak Koppenhágában. Az informális uniós csúcstalálkozónak Dánia, az Európai Tanács soros elnöke ad otthont, és fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek az elmúlt hetek eseményei után.
EU-csúcsDániabiztonság

A tanácskozás fő témái a hivatalos tájékoztatás szerint Európa közös védelme és Ukrajna támogatása lesznek. A vezetők mindkét témára visszatérnek majd az Európai Tanács következő, 2025. október 23–24-i ülésén. Az informális találkozót António Costa, az Európai Tanács elnöke vezeti, a házigazda pedig Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke. Az ország bejelentette, fokozott biztonsági intézkedésekkel készül, például szeptember 29-től október 3-ig lezárja légterét a civil drónok előtt.

Fotó: AFP

Az utóbbi napokban ugyanis drónokat észleltek az EU féléves soros elnökségét betöltő királyság repülőterei felett – jelentette be Thomas Danielsen dán közlekedési miniszter vasárnap. Danielsen elfogadhatatlannak nevezte, hogy drónok keltsenek zavart és bizonytalanságot a társadalomban. 

Dániának az EU-csúcstalálkozó házigazdájaként különös figyelmet kell helyeznie a biztonságra 

– húzta alá.

A Defense News hírportál beszámolója szerint Franciaország a csúcstalálkozó előtt katonai drónellenes egységet küldött Dániába, és Svédország is ugyanezt tervezi.

 A francia hadsereg egy 35 fős, Fennec könnyű helikopterrel és aktív drónelhárító képességekkel felszerelt csapatot vetett be 

– közölte hétfőn a fegyveres erők minisztériuma. Eközben Svédország egy drónelhárító képességekkel rendelkező katonai egységet küld Dánia kérésére – mondta Ulf Kristersson miniszterelnök egy stockholmi tájékoztatón. Németország szintén drónok elleni felszerelést is küldött Dániának a biztonság fokozása érdekében az EU-csúcstalálkozó alatt. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az utóbbi hetekben több európai ország légterében és katonai bázisai felett ismeretlen drónokat észleltek. 

  • Lengyelország és Észtország légtérsértései, 
  • a svédországi Karlskrona-szigeteknél felbukkanó azonosítatlan eszközök, 
  • valamint a norvég és dán katonai létesítmények körül történt „hibrid” behatolások aggodalmat keltettek a térségben. 

Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa pénteken kijelentette, hogy a pilóta nélküli légi járművek betörései ellen védelmet nyújtó „drónfal” európai tervei a megbeszélésektől a konkrét tettekig eljutottak.

 

