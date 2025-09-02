A szociális juttatásokat megvágják, de Ukrajnára bőven jut pénz

Óriási kontraszt és igazságtalanság van abban a javaslatban, amelyet Emmanuel Macron francia elnök épp a bukás szélén táncoló negyedik kormánya tett le az asztalra. Míg a kisemberektől sorra veszik el a juttatásokat, a nagy gazdasági szereplők hatalmas profitot tesznek zsebre az állami kedvezmények és támogatások révén Franciaországban – mutat rá a Le Monde Diplomatique francia szaklap.

Franciaország miniszterelnöke, Francois Bayrou a szociális juttatásokat vágná meg Ukrajna támogatása helyett (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A felszínen az államháztartás egyensúlyát hivatott helyreállítani a francia miniszterelnök által július 15-én benyújtott javaslat, azonban a megszorító intézkedések valahogy csak a legsebezhetőbb csoportokon, például a nyugdíjasokon, az alacsony jövedelműeken és a betegeken csattannak, miközben a nagyvállalatok továbbra is jelentős pénzügyi kedvezményekre számíthatnak az államtól.

A megszorítások egyik legkritikusabb pontja a szociális juttatások drasztikus csökkentése.

A kormány tervei közt szerepel a betegek ellátására fordított források megvonása és a szociális juttatások befagyasztása, ami tovább növeli a lakosság kiszolgáltatottságát. Példaként említhető a munkanélküli ellátások megnyirbálása és a közszolgáltatások további leépítése, mely megszorítások ellehetetlenítik a rászorulók mindennapi életét.

Az európai nagy újrafegyverkezés költségei a legkiszolgáltatottabbakra nehezednek majd – mutat rá a cikk.

Miközben Macron emberei, például Catherine Vautrin munkaügyi miniszter a 13 milliárd eurós kárt okozó társadalombiztosítási csalás miatt ostorozzák az országot, elfelejtik megemlíteni, hogy ennek az összegnek több mint felét a fekete foglalkoztatás teszi ki.

Hogy eközben milyen összegekkel támogatja a nagyvállalatok profitját a francia költségvetés, arra Olivier Rietmann és Fabien Gay szenátorok jelentéséből derül fény. Eszerint az állam több mint 200 milliárd eurót oszt ki ilyen-olyan támogatások révén, gyakran bármiféle ellenszolgáltatás vagy legalább ellenőrzés nélkül.

A jelenség iskolapéldájaként az Auchan esetét említi, amely a jelentős adókedvezmények ellenére több mint kétezer alkalmazott elbocsátását jelentette be. De nem csupán a kereskedelmi, hanem az ipari cégek is több milliárd eurónyi nyereséget könyvelhettek el az állami támogatások formájában. Az ArcelorMittal „az elmúlt tíz évben világszerte átlagosan 200 millió euró osztalékot fizetett ki évente, miközben 2023-ban Franciaországban 298 millió euró támogatásban részesült”, majd 2025-ben létszámleépítést jelentett be – állapította meg a szenátorok jelentése.