Megbukott a francia miniszterelnök, válságban az euró

Franciaország újabb politikai földrengést élt át hétfő este: a Nemzetgyűlés nagy többséggel megvonta a bizalmat Francois Bayrou kormányfőtől. A 74 éves miniszterelnöknek nem sikerült kordában tartania a hatalmas adóssággal küzdő államháztartást. Intézkedései 44 milliárd eurós megtakarítást irányoztak elő, írja a Junge Freiheit.

Francois Bayrou az ülés végén, miután a Nemzetgyűlés a bizalmatlansági szavazat ellen szavazott (Fotó: Hans Lucas/AFP/Eric Beracassat)

Az ellenzék – bal- és jobboldali erők egyaránt – elutasította a kiadáscsökkentéseket, pedig a költségvetés rendbetételére égető szükség lenne. Franciaország államadóssága jelenleg a GDP 112 százalékát teszi ki, több mint kétszer annyit, mint amit a maastrichti szerződés enged. Az új adósság mértéke tavaly 6,2 százalék volt, szintén jóval a megengedett határ felett – és a tendencia egyre romlik.

A helyzet súlyosságát Emmanuel Macron elnök és Bayrou is érzékelték. A miniszterelnök utolsó parlamenti beszédében úgy fogalmazott:

Egy ország, amely nem képes közpénzeit egyensúlyban tartani, az önmagát adja fel.

Berlinben is aggódnak

A fejleményekre Németországban is feszült figyelemmel reagáltak. Friedrich Merz kancellár egész nap jelentéseket kért a párizsi eseményekről. Andreas Jung, a CDU alelnöke nyíltan kijelentette:

A legnagyobb aggodalmat számunkra a francia költségvetés okozza.

Andreas Jung, a CDU szövetségi elnökhelyettese felszólal a Bundestag plenáris üléstermében (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Jung szerint minél tovább húzódik a politikai bizonytalanság, annál erősebben reagálnak majd a pénzpiacok. Bayrou ugyan azt ígérte, hogy 2029-ig 2,8 százalékra csökkenti a hiányt, ám most már valószínű, hogy az adósság tovább növekszik. Ez már a második kormányfő, aki a takarékosság miatt bukott meg: elődje, Michel Barnier mindössze 99 napig volt hivatalban.

A politikai bénultság miatt a befektetők egyre kevésbé hajlandók francia állampapírokat vásárolni. Sokan attól tartanak, hogy az ország egyszerűen képtelen lesz visszafizetni a hiteleit.

Ha a piacok elfordulnak, ismét az Európai Központi Banknak kellene beavatkoznia, kötvényvásárlással és kamatcsökkentéssel – ami újabb inflációs hullámot indíthatna el.

Szakértők: közel a kontrollvesztés

Clemens Fuest, az Ifo gazdaságkutató intézet elnöke arra figyelmeztetett, hogy a francia kötvényhozamok emelkedése tovább terheli a költségvetést, és reális kockázat a fizetésképtelenség. Hasonlóan vélekedett Friedrich Heinemann, a mannheimi ZEW professzora is:

Franciaország adósságai felett elveszhet a kontroll, ami az euró hitelességét is súlyosan rombolja.

A gondok azonban nem állnak meg a francia határnál. Németország is történelmi mértékben adósodik el. A Bundestag az előző ciklus végén egybillió eurós „különalapokat” rögzített az alkotmányban. A Merz-kormány 2026-ban újabb 174,3 milliárd euró hitelfelvételét tervezi, ami 31 milliárddal több, mint idén. 2027 és 2029 között pedig további 172 milliárd eurós hiány mutatkozik.