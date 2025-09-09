Megbukott a francia miniszterelnök, válságban az euró

Franciaország újabb politikai földrengést élt át hétfő este: a Nemzetgyűlés nagy többséggel megvonta a bizalmat Francois Bayrou kormányfőtől. A 74 éves miniszterelnöknek nem sikerült kordában tartania a hatalmas adóssággal küzdő államháztartást. Intézkedései 44 milliárd eurós megtakarítást irányoztak elő, írja a Junge Freiheit.
Az ellenzék – bal- és jobboldali erők egyaránt – elutasította a kiadáscsökkentéseket, pedig a költségvetés rendbetételére égető szükség lenne. Franciaország államadóssága jelenleg a GDP 112 százalékát teszi ki, több mint kétszer annyit, mint amit a maastrichti szerződés enged. Az új adósság mértéke tavaly 6,2 százalék volt, szintén jóval a megengedett határ felett – és a tendencia egyre romlik.
A helyzet súlyosságát Emmanuel Macron elnök és Bayrou is érzékelték. A miniszterelnök utolsó parlamenti beszédében úgy fogalmazott:
Egy ország, amely nem képes közpénzeit egyensúlyban tartani, az önmagát adja fel.
A fejleményekre Németországban is feszült figyelemmel reagáltak. Friedrich Merz kancellár egész nap jelentéseket kért a párizsi eseményekről. Andreas Jung, a CDU alelnöke nyíltan kijelentette:
A legnagyobb aggodalmat számunkra a francia költségvetés okozza.
Jung szerint minél tovább húzódik a politikai bizonytalanság, annál erősebben reagálnak majd a pénzpiacok. Bayrou ugyan azt ígérte, hogy 2029-ig 2,8 százalékra csökkenti a hiányt, ám most már valószínű, hogy az adósság tovább növekszik. Ez már a második kormányfő, aki a takarékosság miatt bukott meg: elődje, Michel Barnier mindössze 99 napig volt hivatalban.
A politikai bénultság miatt a befektetők egyre kevésbé hajlandók francia állampapírokat vásárolni. Sokan attól tartanak, hogy az ország egyszerűen képtelen lesz visszafizetni a hiteleit.
Ha a piacok elfordulnak, ismét az Európai Központi Banknak kellene beavatkoznia, kötvényvásárlással és kamatcsökkentéssel – ami újabb inflációs hullámot indíthatna el.
Clemens Fuest, az Ifo gazdaságkutató intézet elnöke arra figyelmeztetett, hogy a francia kötvényhozamok emelkedése tovább terheli a költségvetést, és reális kockázat a fizetésképtelenség. Hasonlóan vélekedett Friedrich Heinemann, a mannheimi ZEW professzora is:
Franciaország adósságai felett elveszhet a kontroll, ami az euró hitelességét is súlyosan rombolja.
A gondok azonban nem állnak meg a francia határnál. Németország is történelmi mértékben adósodik el. A Bundestag az előző ciklus végén egybillió eurós „különalapokat” rögzített az alkotmányban. A Merz-kormány 2026-ban újabb 174,3 milliárd euró hitelfelvételét tervezi, ami 31 milliárddal több, mint idén. 2027 és 2029 között pedig további 172 milliárd eurós hiány mutatkozik.
A szövetségi tartományok számára már most lazították a „adósságféket”, ősszel pedig a kormány – a baloldali és zöld pártok támogatásával – a teljes eltörlését kezdeményezi az alaptörvényből.
Ha az EU két legnagyobb gazdasága, Franciaország és Németország egyszerre éli fel jövőjét, az euró könnyen „puhapénzzé” válhat. Elemzők szerint ez nemcsak magasabb inflációval és kamatokkal járna, hanem a görög és olasz válságok is eltörpülnének mellette.
Egyre több közgazdász figyelmeztet: közeledik az euró fennállásának legsúlyosabb válsága.