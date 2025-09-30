Friedrich Merz: Európa nincs békében Oroszországgal

Merz szavai hetek óta tartó, európai területeken fokozódó orosz provokációk nyomán hangzottak el, ideértve a többszöri légtérsértést és a moldovai választásokba való állítólagos beavatkozást is.

Friedrich Merz: Európa „nem áll háborúban, de... már békében sem” Oroszországgal (Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA)

Engedjék meg, hogy egy első pillantásra talán kissé megdöbbentő mondatban fogalmazzak... nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– mondta Merz egy düsseldorfi médiaeseményen.

Szerinte Oroszország „háborút folytat a demokráciánk és szabadságunk ellen”, azzal a céllal, hogy meggyengítse az Európai Uniót.

Mindössze három nappal korábban, szeptember 26-án éjjel a német hatóságok több drónészlelésről számoltak be Schleswig-Holstein északi tartományában. Ez csupán egy epizód volt a napokban történt számos rejtélyes drónmozgás közül; hasonló gyanús behatolásokat jelentettek Dániából, Finnországból és Litvániából is.

Nem sokkal korábban orosz MiG–31-es vadászgépek léptek be Észtország légterébe a Finn-öböl felett, aminek nyomán Tallinn a NATO 4. cikkelye alapján konzultációt kezdeményezett.

A legélesebb NATO–orosz konfrontáció szeptember 10-én történt: Lengyelország orosz drónokat lőtt le egy Ukrajna elleni nagyszabású támadás során. Néhány nappal később, szeptember 13-án Románia is hasonló esetről számolt be, amikor F–16-osokat riasztottak, miután orosz drónt észleltek.

Szeptember 29-i beszédében Merz ismét hangsúlyozta: az EU-nak a befagyasztott orosz eszközöket kellene felhasználnia Ukrajna katonai támogatására. Mint mondta, egy ilyen döntés három-öt évre biztosíthatná Kijev védelmi képességeit.

Merz szerint ez idő alatt Oroszország elveszíthetné gazdasági kapacitását ahhoz, hogy folytassa Ukrajna teljes körű invázióját.

⚡️Europe 'no longer at peace' with Russia, Germany's Merz says.



"Let me put it in a sentence that may be a little shocking at first glance ... we are not at war, but we are no longer at peace either," German Chancellor Friedrich Merz said on Sept. 29.https://t.co/OTgeVYvOqy — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 30, 2025

Már szeptember 25-én jelezte, hogy támogatja: Ukrajna mintegy 160 milliárd dolláros (140 milliárd eurós) kamatmentes kölcsönt kapjon a befagyasztott orosz vagyonból. Ez az álláspont ellentétben áll több európai vezető – köztük Emmanuel Macron francia elnök – véleményével, akik a nemzetközi joggal kapcsolatos aggályaik miatt ellenzik a lépést – írja a The Kyiv Independent.

A 2022-ben indított teljes körű orosz invázió kezdetén a G7-ek mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz jegybanki vagyont fagyasztottak be, amelynek körülbelül kétharmadát a belga Euroclear klíringház kezelte.

Brüsszel ugyanakkor eddig ódzkodott a vagyon teljes elkobzásától a költségvetési és jogi kockázatok miatt. Ehelyett a befagyasztott eszközök hozamát fordítja Ukrajna védelmének és újjáépítésének finanszírozására, az 50 milliárd dolláros G7-hitel és egy külön EU-program keretében.