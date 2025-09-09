Gál Kinga szerint Brüsszel tervei közelebb hozzák a háborút Európához

Gál Kinga hangsúlyozta, hogy a konfliktust nem katonai, hanem diplomáciai úton kell rendezni. Aggodalmát fejezte ki az olyan javaslatokkal kapcsolatban, amelyek szerint az EU csapatokat küldene Ukrajnába.

Gál Kinga, a Patrióták Európáért (PfE) európai parlamenti (EP-) frakció első alelnöke, a Fidesz alelnöke beszédet mond a kétnapos CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary első napján a Budapest Kongresszusi Központban 2025. május 29-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Mikor olyan javaslatokat hallok, hogy az EU csapatokat állomásoztatna az Ukrajnában, akkor négy fiúgyermek édesanyjaként rémület tölt el. Minden ilyen megállapítás még inkább a háborút hozza közelebb az Európai Unióhoz, nem pedig a békét az ukránokra

– húzta alá.

A magyar képviselő bírálta az Európai Bizottság bővítéspolitikáját is, különösen Ukrajna csatlakozási folyamatával kapcsolatban:

Ez nem érdem alapú bővítéspolitika, hanem politikai hiba súlyos következményekkel, amelyeket nem szabad elhallgatnunk.

Roberto Vannacci olasz képviselő még élesebben fogalmazott az EU Ukrajna-politikájával kapcsolatban. Szerinte a fegyverszállítások és a gazdasági szankciók nem hoztak eredményt:

Gazdasági szankciókkal akarunk győzni, illetve propagandával. A békében is bukásra állunk, hiszen a lehetséges elérhető békét elutasítjuk.

Vannacci határozottan kijelentette, hogy Olaszország nem kíván részt venni a konfliktusban:

Olasz vérből egy cseppet sem adunk ebben a háborúban, hacsak nem a haza védelmében és az érdekeink védelmében.

Mindkét felszólaló egyetértett abban, hogy az EU jelenlegi politikája nem vezet megoldáshoz, és őszinte szembenézésre van szükség a helyzet kezelésében.

Mint arról korábban írtunk, az Európai Parlament szeptemberi plenáris ülésén kiemelt témaként szerepel Ukrajna helyzete. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felszólalásában hangsúlyozta Ukrajna támogatásának fontosságát és az orosz agresszió elleni fellépés szükségességét.