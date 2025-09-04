Gál Kinga: Politikai boszorkányüldözés zajlik Brüsszelben

Az abszurditás csúcsa, hogy a balliberális és néppárti nagykoalíció fittyet hány a tényekre és a szabályokra, csak azért, hogy politikai támadást intézzen ellenünk– írta Gál Kinga.

Brüsszelben támadják a patrióta erőket

Szerinte ez a jogállamiság megcsúfolása, különösen azok részéről, akik nap mint nap a jogállamiság tiszteletéről papolnak.

A baloldali frakciók – az Európai Néppárt közreműködésével – most a Patriótákat próbálják felelősségre vonni a már feloszlott Identitás és Demokrácia frakció állítólagos pénzügyi szabálytalanságai miatt. Gál Kinga emlékeztetett: két teljesen különálló jogi entitásról van szó, így minden kísérlet a Patrióták összemosására az ID-vel jogilag is teljesen megalapozatlan.

Ez nem más, mint politikai boszorkányüldözés, pusztán azért, mert egyre erősebbek vagyunk, és félnek tőlünk

– hangsúlyozta az EP-képviselő.

