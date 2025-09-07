Gázpánik: komoly ellátási gondok jöhetnek, ha hideg lesz a tél

Komoly problémák merülhetnek fel az európai gázellátásban, ha hideg lesz a tél – figyelmeztetett Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója.

A Gazprom vezérigazgatója szerint problémák lehetnek az európai gázellátásban (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Most egy egyre súlyosbodó valóságot látunk. Erről beszéltünk. Mi van, ha hideg tél lesz, egy normális hideg tél? Ez egy valódi probléma

– nyilatkozta Miller a TASZSZ orosz hírügynökségnek.

A Gazprom vezérigazgatója már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy Európa nem méri fel kellőképpen a földalatti gáztárolók feltöltésével kapcsolatos probléma súlyosságát a közelgő fűtési szezonra való felkészülés során.

Miller szerint egyre kevesebb idő áll rendelkezésre a helyzet orvoslására.

A Gas Infrastructure Europe augusztus 31-i adatai szerint, amelyekre a Gazprom is hivatkozott, az európai földalatti tárolókból az elmúlt télen kivett gázmennyiségnek csak kétharmadát pótolták az első öt hónapban. A kivett és a betöltött mennyiség közötti különbség jelentős, 18,9 milliárd köbméter, ami a második legnagyobb érték a megfigyelések történetében.

A Gazprom vezetője is részt vett a Keleti Gazdasági Fórumon

Miller nyilatkozata a tizedik Keleti Gazdasági Fórumon hangzott el, amelyet szeptember 3-6. között rendeztek meg Vlagyivosztokban. A fórum fő témája „A Távol-Kelet: Együttműködés a békéért és a jólétért” volt. A rendezvényen több mint négyezer-ötszázan vettek részt több mint hetven országból és területről.

Ugyanezen az eseményen Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nemzetközi tárgyalópartnerei támogatják a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott párbeszédet, ugyanakkor az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos tárgyalásokat nehéznek nevezte.