Meghátrált a Google

A Google ügyvédje által az amerikai képviselőház Igazságügyi Bizottságának benyújtott dokumentum részletesen ismerteti az új irányvonalat – számol be róla a Fox News amerikai hírportál. Ez a változás potenciálisan érintheti mind az átlagfelhasználókat, mind olyan ismert személyiségeket, mint Dan Bongino FBI-igazgatóhelyettest, Gorka Sebestyént, Donald Trump amerikai elnök biztonságpolitikai tanácsadóját vagy Steve Bannont, a „War Room” podcast műsorvezetőjét, akiket az elmúlt években COVID-19-cel vagy választásokkal kapcsolatos tartalmak miatt tiltottak ki véglegesen a platformról.

Gorka Sebestyént is érintheti a Google irányváltása (Fotó: AFP)

A vállalat szabad véleménynyilvánítás iránti elkötelezettségét tükrözve a YouTube lehetőséget biztosít minden alkotónak, hogy újra csatlakozzon a platformhoz, ha a vállalat a már nem hatályos COVID-19-re és a választások integritására vonatkozó szabályok ismételt megsértése miatt megszüntette csatornájukat

– írta a Google-t képviselő ügyvéd.

A dokumentum külön kiemeli, hogy a YouTube „értékeli a konzervatív hangokat a platformján”, és elismeri, hogy ezek az alkotók „kiterjedt elérésűek és fontos szerepet játszanak a közéleti diskurzusban”.

A Google beismerése a Biden-adminisztráció szerepéről különösen figyelemre méltó. A dokumentum szerint a Fehér Ház akkori tisztviselői a háttérben nyomást gyakoroltak a Google-re, hogy távolítson el bizonyos, a COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos felhasználói tartalmakat, még akkor is, ha azok nem sértették a platform szabályzatát.

A Biden-adminisztráció magas rangú tisztviselői, köztük fehér házi tisztviselők, ismételt és tartós megkereséseket intéztek az Alphabethez, és nyomást gyakoroltak a vállalatra bizonyos, a COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos felhasználói tartalmak kapcsán, amelyek nem sértették a szabályzatát

– áll a dokumentumban.

A YouTube álláspontja hasonló a Meta tavalyi lépéséhez, amely szintén elítélte a Biden-adminisztráció nyomásgyakorlási taktikáját. A Meta akkor bejelentette, hogy megszünteti a harmadik féltől származó tényellenőrzők alkalmazását, amit Biden elnök „igazán szégyenletesnek” nevezett. A YouTube ezzel szemben sosem alkalmazott külső tényellenőrzőket, és most megerősítette, hogy „nem fog felhatalmazni tényellenőrzőket arra, hogy intézkedjenek vagy címkézzenek tartalmakat” a platformon.