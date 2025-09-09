Magyar mintát másolva állítaná meg a népességfogyást Görögország

A görögök is követni akarják a magyar kormány adóforradalmát: Görögország történelmi léptékű adóreformot jelentett be, amelyet a kormány a demográfiai krízis enyhítésére és a családok támogatására szán. Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök szerint a népességfogyás az ország egyik legnagyobb fenyegetése, amely hosszú távon súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel járhat.

Görögország 1,6 milliárd eurós adóreformot indít 2026-ban. Kiriákosz Pierrakákisz szerint a demográfiai időzített bomba egyre hangosabban ketyeg.

Fotó: AFP

Görögország demográfiai időzített bombával küzd

A 2026-tól életbe lépő, 1,6 milliárd eurós intézkedéscsomag több ponton is könnyítést hoz az adóterhekben. Az általános jövedelemadót két százalékponttal mérséklik, a négygyermekes, alacsony jövedelmű családok teljes jövedelemadó-mentességet kapnak, a kisfalvakban megszüntetik az ingatlanadót, a 25 év alatti munkavállalóknak pedig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

A kormány számításai szerint mindez családonként akár 1600 eurós éves megtakarítást eredményezhet.

A bejelentés ugyan nagylelkűnek hangzik, de a helyzet jóval komorabb. A görög termékenységi ráta mindössze 1,4 gyermek nőnként, messze elmaradva a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szinttől. Az Eurostat előrejelzései szerint a mai 10,2 milliós lakosság 2050-re 8 millió alá csökkenhet, miközben a görögök több mint egyharmada 65 év feletti lesz.

Kivándorlás, alacsony bérek és bezáró iskolák

A 2009 és 2018 közötti súlyos pénzügyi válság még mindig érezteti hatását. Az elmúlt években több mint egymillió, főként fiatal görög hagyta el az országot, hogy külföldön találjon munkát. A bérek továbbra is az EU legalacsonyabbjai közé tartoznak, sokan két állást is kénytelenek vállalni, miközben az életköltségek, különösen a lakhatás, folyamatosan emelkednek. Athénban például az albérletárak egy év alatt kilenc százalékkal nőttek, így egy lakás bérleti díja a minimálbér kétharmadát is elviszi.

Az oktatási minisztérium már több mint 700 iskolát bezárni kényszerült, mert egyszerűen nincsen elegendő diák.

A politikai korrupció szintén aláássa a társadalmi bizalmat.

A kormány szerint ez a legbátrabb adóreform az elmúlt ötven évben, de mindez csak 2026-ban lép életbe, ami örökkévalóságnak tűnik azoknak a családoknak, amelyek most küzdenek a mindennapokkal

– figyelmeztetett a görög pénzügyminiszter, Kiriákosz Pierrakákisz, aki szerint a demográfiai időzített bomba ketyeg.