Nagyon durva dolog derült ki az ukránokról, ez tényleg felháborító

Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) részt vehetett egy, Grúziában kitervelt destabilizációs akció előkészítésében. A kormányfő az RBC-Ukraine beszámolója szerint úgy fogalmazott: az országban tapasztalható belpolitikai feszültségek, valamint az ellenzék meggyengülése miatt „bármilyen provokáció lehetséges”.
Kobakhidze a Gurcia Online portálnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a gyanús ügyek alapos vizsgálatot igényelnek.
Grúziának meg kell állapítania, ki akart nyugtalanságot szítani az országban
– fogalmazott.
A grúz állambiztonsági szolgálat szeptember 11-én jelentette be, hogy őrizetbe vettek két ukrán állampolgárt, akik 2,4 kilogramm hexogént próbáltak becsempészni az országba. A hatóságok szerint az anyagot egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautó rejtett rekeszeiben találták, amely Törökországból érkezett, Ukrajnából Románián és Bulgárián keresztül.
A szolgálat másnap azt is közölte, hogy a robbanóanyagokat állítólag az SZBU bocsátotta az ukránok rendelkezésére.
Nem ez az első eset, hogy a grúz biztonsági erők hasonló akciót hiúsítanak meg: 2024 februárjában a hatóságok olyan robbanóanyagot foglaltak le, amelyet Odesszából Voronyezsbe szállítottak volna.