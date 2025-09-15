Nagyon durva dolog derült ki az ukránokról, ez tényleg felháborító

Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) részt vehetett egy, Grúziában kitervelt destabilizációs akció előkészítésében. A kormányfő az RBC-Ukraine beszámolója szerint úgy fogalmazott: az országban tapasztalható belpolitikai feszültségek, valamint az ellenzék meggyengülése miatt „bármilyen provokáció lehetséges”.

Grúzia miniszterelnöke, Irakli Kobakhidze Fotó: IRAKLI GEDENIDZE / POOL

Kobakhidze a Gurcia Online portálnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a gyanús ügyek alapos vizsgálatot igényelnek.

Grúziának meg kell állapítania, ki akart nyugtalanságot szítani az országban

– fogalmazott.

A grúz állambiztonsági szolgálat szeptember 11-én jelentette be, hogy őrizetbe vettek két ukrán állampolgárt, akik 2,4 kilogramm hexogént próbáltak becsempészni az országba. A hatóságok szerint az anyagot egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautó rejtett rekeszeiben találták, amely Törökországból érkezett, Ukrajnából Románián és Bulgárián keresztül.

A szolgálat másnap azt is közölte, hogy a robbanóanyagokat állítólag az SZBU bocsátotta az ukránok rendelkezésére.

Прем'єр Грузії вигадав "підготовку держперевороту" за участю СБУ https://t.co/sFwFy77epy — Слава українському Криму (@nvAiOL22V3rq6oG) September 12, 2025

Nem ez az első eset, hogy a grúz biztonsági erők hasonló akciót hiúsítanak meg: 2024 februárjában a hatóságok olyan robbanóanyagot foglaltak le, amelyet Odesszából Voronyezsbe szállítottak volna.