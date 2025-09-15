Hírlevél

Rendkívüli

puccskísérlet

Nagyon durva dolog derült ki az ukránokról, ez tényleg felháborító

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Irakli Kobakhidze szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) robbanóanyagok csempészésével próbálhatott zavargásokat szítani Grúziában.
Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) részt vehetett egy, Grúziában kitervelt destabilizációs akció előkészítésében. A kormányfő az RBC-Ukraine beszámolója szerint úgy fogalmazott: az országban tapasztalható belpolitikai feszültségek, valamint az ellenzék meggyengülése miatt „bármilyen provokáció lehetséges”.

grúz
Grúzia miniszterelnöke, Irakli Kobakhidze Fotó: IRAKLI GEDENIDZE / POOL

Kobakhidze a Gurcia Online portálnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a gyanús ügyek alapos vizsgálatot igényelnek. 

Grúziának meg kell állapítania, ki akart nyugtalanságot szítani az országban

 – fogalmazott.

A grúz állambiztonsági szolgálat szeptember 11-én jelentette be, hogy őrizetbe vettek két ukrán állampolgárt, akik 2,4 kilogramm hexogént próbáltak becsempészni az országba. A hatóságok szerint az anyagot egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautó rejtett rekeszeiben találták, amely Törökországból érkezett, Ukrajnából Románián és Bulgárián keresztül.

A szolgálat másnap azt is közölte, hogy a robbanóanyagokat állítólag az SZBU bocsátotta az ukránok rendelkezésére.

Nem ez az első eset, hogy a grúz biztonsági erők hasonló akciót hiúsítanak meg: 2024 februárjában a hatóságok olyan robbanóanyagot foglaltak le, amelyet Odesszából Voronyezsbe szállítottak volna.

