Pánikban India, Trump rendelete komoly nehézséget okoz – videó

Az Egyesült Államokban dolgozó indiai szakemberek számára komoly kihívást jelenthet Donald Trump szeptember 19-i rendelkezése, amely szerint a H-1B vízum éves díja 100 ezer dollárra (mintegy 24 millió forintra – a szerk.) emelkedik – írja a The Hindu.

Donald Trump amerikai elnök rendelkezésének értelmében a H-1B vízum díja 100 ezer dollár lesz Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A változtatást az amerikai elnök azzal indokolta, hogy a H-1B program visszaélései nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

Az új díjszabás szerint egy hároméves vízum teljes költsége elérheti a 300 ezer dollárt, ami az indiai dolgozók amerikai éves jövedelmének több mint 60 százalékát teszi ki. A változás hirtelen, szeptember 21-én lép életbe, ami komoly bizonytalanságot okoz mind a vállalatok, mind a munkavállalók számára.

A Nasscom, India legnagyobb IT-ipari szervezete, sürgette tagvállalatait, hogy az Egyesült Államon kívül tartózkodó H-1B alkalmazottaikat mielőbb vigyék vissza az országba, különben fennáll a veszélye, hogy nem tudnak belépni a vízum díjemelése után. Shivendra Singh, a szervezet alelnöke kiemelte, hogy a hirtelen, egy napos határidő

jelentős zavarokat okozhat a rendszerben,

különösen az AI és más technológiai szektorok gyors fejlődése közepette.

A hivatalos indiai álláspont szerint a teljes következmények vizsgálata folyamatban van. A Külügyminisztérium közleménye hangsúlyozza, hogy az ipari és kormányzati szereplők együttműködése kulcsfontosságú a technológiai innováció, a gazdasági növekedés és a két ország polgárai közötti kapcsolatok fenntartása érdekében.

🚨 Trump hikes H-1B Visa fee to $100,000 (₹88L)!



Indians = 71% of visa holders, mostly in tech will be effected 💻



Calls Modi a “friend” 🇮🇳… but holds Indians to ransom!



Time for a tit-for-tat response! ⚡#H1bVisa #America pic.twitter.com/7rUZxvdSj9 — Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 20, 2025

Az Egyesült Államok legnagyobb H-1B vízumfelhasználói közé tartozik az Amazon, a TCS, a Microsoft, a Meta, az Apple, a Google, a Deloitte, az Infosys, a Wipro és a Tech Mahindra Americas, összesen több tízezer indiai szakemberrel, akiknek jövője most rendkívüli bizonytalanságba került.

A szakmai szervezetek és jogi képviselők figyelmeztetnek: a vízumdíj drasztikus emelése nemcsak a vállalatok működését zavarhatja meg, hanem családokat is érinthet humanitárius szempontból.