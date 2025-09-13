Nógrádi György: Kritikus a helyzet az ukrán fronton! – minden, ami most történik a háborúban

A háború jelen szakaszában a frontszakaszok jelentős részén nincs érdemi katonai összecsapás, és az orosz előrenyomulás lassú, de kitartó. Kérdés, meddig tudják az ukránok fenntartani védekezésüket a drónok pusztító ereje és a korlátozott tartalékok mellett.

Fotó: PABLO MIRANZO / ANADOLU

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő részletesen ismertette a háborús helyzetet

A szakértő szerint két fontos dolgot érdemes hangsúlyozni a háború kapcsán:

Jelenleg a frontokon három-ötszörös orosz fölény van. Ez a háború az első a történelemben, amit drónokkal vívnak.

Mindkét fél elképesztő mennyiségű drónt kapott. Az oroszok kaptak drónokat a kínaiaktól – amit letagadnak –, az irániaktól – amit letagadnak –, és elég komoly dróngyártásuk van. Az ukránok rengeteg drónt kapnak, többek között Dániától

– emelte ki a szakértő.

Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

A megváltozott amerikai politika lényege, hogy bármilyen fegyvert átadnak Ukrajnának, ha az Európai Unió/NATO kifizeti. Erre jelenleg készség van. Eddig Ukrajna havi 3 milliárd eurót kért arra, hogy működni tudjon, most 5 milliárdot kér a jövő évre, tehát 12 hónappal számolva ez 60 milliárd euró (húsz billió forint). Teljesen új helyzet van

– fogalmazott Nógrádi György.

Az oroszok mennek előre minden irányba. A frontokon a kialakult helyzet azt mutatja, hogy az ukrán tartalékok kimerülőben vannak, nem tudják folytatni a védekezést sem, csak úgy, hogy egyik frontszakasztól átmozgatnak csapatokat a másikra.

A drónokkal elképesztő pusztítást végeztek mindkét oldalon, de a fölény az oroszoknál van

– hangsúlyozta szakértő.

Fotó: MTI Fotó: Mohai Balázs

Hogy az oroszok potenciálisan hol törhetnek át a frontvonalon, összetett kérdés, hiszen van egy több ezer kilométeres frontszakasz. A háború kezdete óta a frontszakasz jelentős részén nincs katonai összecsapás, bárhol át tudnak törni, hiszen a háború úgy kezdődött, hogy Belaruszból jöttek be oroszok, hogy elfoglalják Kijevet, de nem tudták elfoglalni. Ugyanakkor ukrán részről sem egyszerű a helyzet. Nógrádi György emlékeztetett: