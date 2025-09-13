Hírlevél

Nógrádi György

Nógrádi György: Kritikus a helyzet az ukrán fronton! – minden, ami most történik a háborúban

Az orosz-ukrán háború új szakaszba lépett: az ukrán tartalékok kimerülőben vannak, nem tudják folytatni a védekezést sem. A drónokkal elképesztő pusztítást végeztek mindkét oldalon, de a fölény az oroszoknál van, a háború jelen szakasza így különösen kritikus az ukrán védelem számára. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük a frontokon kialakult helyzetről.
A háború jelen szakaszában a frontszakaszok jelentős részén nincs érdemi katonai összecsapás, és az orosz előrenyomulás lassú, de kitartó. Kérdés, meddig tudják az ukránok fenntartani védekezésüket a drónok pusztító ereje és a korlátozott tartalékok mellett. 

Fotó: PABLO MIRANZO / ANADOLU

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő részletesen ismertette a háborús helyzetet

A szakértő szerint két fontos dolgot érdemes hangsúlyozni a háború kapcsán:

  1. Jelenleg a frontokon három-ötszörös orosz fölény van. 
  2. Ez a háború az első a történelemben, amit drónokkal vívnak. 

Mindkét fél elképesztő mennyiségű drónt kapott. Az oroszok kaptak drónokat a kínaiaktól – amit letagadnak –, az irániaktól – amit letagadnak –, és elég komoly dróngyártásuk van. Az ukránok rengeteg drónt kapnak, többek között Dániától 

– emelte ki a szakértő.

Ez a háború az első a történelemben, amit drónokkal vívnak
Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

A megváltozott amerikai politika lényege, hogy bármilyen fegyvert átadnak Ukrajnának, ha az Európai Unió/NATO kifizeti. Erre jelenleg készség van. Eddig Ukrajna havi 3 milliárd eurót kért arra, hogy működni tudjon, most 5 milliárdot kér a jövő évre, tehát 12 hónappal számolva ez 60 milliárd euró (húsz billió forint). Teljesen új helyzet van

– fogalmazott Nógrádi György. 

Az oroszok mennek előre minden irányba. A frontokon a kialakult helyzet azt mutatja, hogy az ukrán tartalékok kimerülőben vannak, nem tudják folytatni a védekezést sem, csak úgy, hogy egyik frontszakasztól átmozgatnak csapatokat a másikra. 

A drónokkal elképesztő pusztítást végeztek mindkét oldalon, de a fölény az oroszoknál van

– hangsúlyozta szakértő.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő részletesen ismertette a háborús helyzetet
Fotó: MTI Fotó: Mohai Balázs

Hogy az oroszok potenciálisan hol törhetnek át a frontvonalon, összetett kérdés, hiszen van egy több ezer kilométeres frontszakasz. A háború kezdete óta a frontszakasz jelentős részén nincs katonai összecsapás, bárhol át tudnak törni, hiszen a háború úgy kezdődött, hogy Belaruszból jöttek be oroszok, hogy elfoglalják Kijevet, de nem tudták elfoglalni. Ugyanakkor ukrán részről sem egyszerű a helyzet. Nógrádi György emlékeztetett:

Az egész háború folyamán egyetlen egyszer volt valóban komoly, sikeres ukrán ellentámadás, jelenleg ennek az esélye minimális. 

Az ukrán vezérkari főnök nyilatkozta, hogy a frontokon a helyzet nehéz, nem tudja, hogy mennyi ideig tudják tartani. Gyakorlatilag a kulcskérdés most az, hogy az orosz stratégiában mi szerepel. A négy fő területből az oroszok elfoglalták az egyiknek a száz százalékát, a másik háromnál 75-80 százalékot. Az oroszok lassan, de biztosan mennek előre – mondta Nógrádi György. Ugyanakkor kérdés, hogy az oroszoknak milyen veszteségeik vannak. Az ukránok naponta teszik közzé az orosz listát, ők úgy becsülték, hogy már több mint 1 millió 90 ezer orosz katona halt meg, sebesült meg vagy tűnt el – fejtette ki a biztonságpolitikai szakértő, és kiemelte: 

Ezek a számok semmilyen nyugati adattal nem egyeznek – a nyugatiak körülbelül háromszázezres orosz veszteséget mondanak.

Az oroszok ugyanígy túlzásba viszik az ukrán halottak számát, de tény az, hogy most, a függetlenségi ünnepségen a Kijevben összegyűlt nők és gyerekek, 70 ezer eltűntről beszéltek Ukrajnában. 

Ez halottat jelent, amit az ukránok nem ismernek be, mert akkor komoly jóvátételt kéne fizetniük

– zárta szavait Nógrádi György.

 

Orosz-ukrán háború
