Rendkívüli

hadgyakorlat

Hatalmas orosz-belarusz csapösszevonások a lengyel határon

A lengyel határ közvetlen közelében mintegy 12 ezer orosz és belarusz katona kezdett közös hadgyakorlatba. Szakértők szerint a lépés provokációnak tekinthető a Nyugat felé – sőt, egyes elemzők úgy látják, akár „rejtett mozgósítás” is lehet.
hadgyakorlatbelaruszlengyel határZelenszkijorosz

Ez az első közös katonai gyakorlat Belarusszia területén 2021 óta. A történelmi párhuzam aggasztó: akkoriban a manőverek előjátéknak bizonyultak az Ukrajna elleni orosz invázióhoz, amelynek egyik fő támadási iránya éppen Belarusszia felől indult, írja a Tagesschau.

hadgyakorlat
Illusztráció Egy korábbi közös hadgyakorlat (Fotó: Anadolu/AFP/Belarusz Védelmi Minisztérium)

Kijev szerint kevés az esély újabb invázióra északról

Az ukrán vezetés most kevésbé tart attól, hogy Oroszország ismét északról, belarusz területről próbálna meg támadni.

Ukrajna ma már sokkal jobban védi határait

– mondta Andrij Demcsenko, az ukrán határőrség szóvivője.

Hozzátette: az ukrán egységek folyamatosan figyelik a határ túloldalán zajló mozgásokat, különösen az orosz katonai eszközök és csapatok jelenlétét.

A háború első heteiben, három és fél évvel ezelőtt, az orosz erők Belarussziából nyomultak előbb a csernobili atomerőmű térségébe, majd Kijev irányába. A támadás azonban megakadt az ukrán főváros északi és nyugati pereménél, és néhány hét után az ukrán hadsereg visszaszorította a betolakodókat. Az orosz egységeket ezután nagyrészt az ország keleti frontjára, a Donbászba vezényelték át.

A hadgyakorlat akár mozgósítás is lehet

Vaszil Pecsnjo ukrán katonai szakértő szerint a közös manőverben nemcsak a határ menti provokáció lehetősége rejlik, hanem egy rejtett mozgósítás veszélye is.

Oroszország küldhet tartalékosokat a gyakorlatra, anélkül hogy bevallanák: valójában az ukrajnai háborúban akarják bevetni őket

– figyelmeztetett a szakértő. Szerinte így Moszkva friss katonákhoz juthat, akiket később a keleti frontvonalakon vethet be.

Elemzők egyetértenek abban, hogy a manőver elsődleges célja a Nyugat megfélemlítése. A belarusz katonai vezetés nemrég bejelentette: a gyakorlat során atomfegyverek és új közepes hatótávolságú rakéták bevetését is szimulálják.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a press conference with President of Finland following talks at Mariyinsky Palace in Kyiv on September 11, 2025, amid the Russian invasion in Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hadgyakorlatot a Lengyelország fölé berepült és ott lelőtt orosz drónokkal említette egy lapon.

„Az oroszok tesztelik, meddig mehetnek el, hogyan reagálnak a NATO-tagállamok” – mondta Zelenszkij.

 Szerinte a belarusz–orosz manőver egyik célja a NATO reakciójának kipuhatolása lehet.


 

 

