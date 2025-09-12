Hatalmas orosz-belarusz csapösszevonások a lengyel határon

Ez az első közös katonai gyakorlat Belarusszia területén 2021 óta. A történelmi párhuzam aggasztó: akkoriban a manőverek előjátéknak bizonyultak az Ukrajna elleni orosz invázióhoz, amelynek egyik fő támadási iránya éppen Belarusszia felől indult, írja a Tagesschau.
Az ukrán vezetés most kevésbé tart attól, hogy Oroszország ismét északról, belarusz területről próbálna meg támadni.
Ukrajna ma már sokkal jobban védi határait
– mondta Andrij Demcsenko, az ukrán határőrség szóvivője.
Hozzátette: az ukrán egységek folyamatosan figyelik a határ túloldalán zajló mozgásokat, különösen az orosz katonai eszközök és csapatok jelenlétét.
A háború első heteiben, három és fél évvel ezelőtt, az orosz erők Belarussziából nyomultak előbb a csernobili atomerőmű térségébe, majd Kijev irányába. A támadás azonban megakadt az ukrán főváros északi és nyugati pereménél, és néhány hét után az ukrán hadsereg visszaszorította a betolakodókat. Az orosz egységeket ezután nagyrészt az ország keleti frontjára, a Donbászba vezényelték át.
Vaszil Pecsnjo ukrán katonai szakértő szerint a közös manőverben nemcsak a határ menti provokáció lehetősége rejlik, hanem egy rejtett mozgósítás veszélye is.
Oroszország küldhet tartalékosokat a gyakorlatra, anélkül hogy bevallanák: valójában az ukrajnai háborúban akarják bevetni őket
– figyelmeztetett a szakértő. Szerinte így Moszkva friss katonákhoz juthat, akiket később a keleti frontvonalakon vethet be.
Elemzők egyetértenek abban, hogy a manőver elsődleges célja a Nyugat megfélemlítése. A belarusz katonai vezetés nemrég bejelentette: a gyakorlat során atomfegyverek és új közepes hatótávolságú rakéták bevetését is szimulálják.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hadgyakorlatot a Lengyelország fölé berepült és ott lelőtt orosz drónokkal említette egy lapon.
„Az oroszok tesztelik, meddig mehetnek el, hogyan reagálnak a NATO-tagállamok” – mondta Zelenszkij.
Szerinte a belarusz–orosz manőver egyik célja a NATO reakciójának kipuhatolása lehet.