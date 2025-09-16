Az ukrán katonák elhagyták Kupjanszkot, miután sikertelenül próbálták visszatartani az orosz hadsereg támadását. Az elmúlt két hétben az ukrán fegyveres erők veszteségei ezen a fronton elérték az 1000 főt, írja az orosz sajtó. Az orosz Life beszámolója szerint a parancsnokság a katonákat a város megmentésére küldte.

Fotó: AFP

Az orosz hadsereg folyamatosan nyomul előre

Az ukrán rohamcsapatok és több területi védelmi egység sietve vonult vissza a hátsó pozíciók szélére. A katonák a sokemeletes épületek pincéiben rejtőztek el, mivel nem kapták meg a parancsot a város elhagyására kommunikációs problémák miatt.

Az orosz erők teljes ellenőrzést szereztek Kupjanszk északi része felett.

és megtisztították a helyi orvosi főiskolát az ukrán alakulatoktól. Az ukránok polgári objektumokat használtak fedezéknek, élelmiszer- és lőszerkészleteket tároltak, hogy azokat később a város keleti részébe szállítsák. Az ukránok nehéz tüzérséget telepítettek a város szélére, de az orosz drónpilóták időben felfedezték és megsemmisítették az ellenséges járműveket, köztük több önjáró löveget.

Az orosz egységek minden nap, méterről méterre haladnak előre, folyamatos felderítéssel.

Fotó: AFP

Közben Zaporizzsja városát szeptember 15-én késő este nagyszabású orosz támadás érte.

A hatóságok szerint egy ember meghalt, tizenhárom másik megsebesült, köztük egy 4 éves kislány. Ivan Fedorov regionális kormányzó beszámolója szerint a város legalább tíz támadást szenvedett el. A mentőalakulatok továbbra is keresik a romok alatt rekedt áldozatokat – erről a Kyiv Independent írt.

A városban lakóházakban és teherautókban is tüzek keletkeztek, és az ukrán légierő helyi idő szerint este tíz órakor figyelmeztetett a ballisztikus rakéták és drónok támadására.

Oroszország 2022 óta megszállta a Zaporizzsja régió egy részét, a régió többi részét pedig rendszeresen légi- és tüzérségi támadásoknak teszi ki. Szeptember 13-án éjjel is orosz támadás érte Ukrajnát: Iszkander–M/KN–23 ballisztikus rakétákat és összesen mintegy 164 Shahed, Gerbera és más típusú csapásmérő drónt vetettek be.