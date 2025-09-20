Sokkoló: drámai fotókat tett közzé a Hamász a túszokról

A Hamász közleményében hangsúlyozta, hogy „a túszok sorsa olyan lesz, mint Ron Aradé”, utalva az izraeli légierő navigátorára, akit 1986-ban Libanonban ejtettek fogságba, és akinek halálát csak 2016-ban erősítette meg Izrael.

A Hamász bejelentése aggodalmakat váltott ki Izraelben, ahol a kormány és a családtagok is a túszok biztonságos hazatéréséért aggódnak Fotó: AFP

Hamász: a fotók a túszok „búcsúfotói”

A Hamász szerint a fotók a túszok „búcsúfotói”, amelyek a Gáza városában végrehajtandó katonai művelet előtti állapotot dokumentálják. A bejelentés súlyos aggodalmakat váltott ki Izraelben, ahol a kormány és a családtagok is a túszok biztonságos hazatéréséért aggódnak.

Hamas publishes archive photo of remaining 48 hostages, labeling them each as 'Ron Arad' https://t.co/ezz9QKd5cB — Sapam Subhangker (@SAPAMSUBHANGKER) September 20, 2025

A nemzetközi közösség figyelme továbbra is a térségre irányul, miközben a gázai akciók és a túszokkal kapcsolatos fenyegetések feszültséget keltenek.

Az izraeli vezetés hangsúlyozta, hogy a katonai műveletek célja a terrorista fenyegetések felszámolása, miközben a polgári áldozatok minimalizálására is törekednek.

