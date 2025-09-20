Sokkoló: drámai fotókat tett közzé a Hamász a túszokról

A Hamász közleményében hangsúlyozta, hogy „a túszok sorsa olyan lesz, mint Ron Aradé”, utalva az izraeli légierő navigátorára, akit 1986-ban Libanonban ejtettek fogságba, és akinek halálát csak 2016-ban erősítette meg Izrael.
A Hamász szerint a fotók a túszok „búcsúfotói”, amelyek a Gáza városában végrehajtandó katonai művelet előtti állapotot dokumentálják. A bejelentés súlyos aggodalmakat váltott ki Izraelben, ahol a kormány és a családtagok is a túszok biztonságos hazatéréséért aggódnak.
A nemzetközi közösség figyelme továbbra is a térségre irányul, miközben a gázai akciók és a túszokkal kapcsolatos fenyegetések feszültséget keltenek.
Az izraeli vezetés hangsúlyozta, hogy a katonai műveletek célja a terrorista fenyegetések felszámolása, miközben a polgári áldozatok minimalizálására is törekednek.
Ezen a héten a túszok családtagjai tiltakoztak a Gázai-város elleni invázió ellen. Matan Angrest, Matan Zangauker, Guy Illouz és Rom Braslavski családtagjai Netanjahu rezidenciája közelében tüntettek, és rokonuk visszatérését követelték – számolt be róla a Jerusalem Post.