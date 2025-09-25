Az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyinak elmondták, hogy Harkiv térségében szinte teljesen megsemmisítették az Ukrán Fegyveres Erők 92. Rohamdandárjának egységeit. A különítmény volt foglyokból állt, és a dandár fő ütőerejének számított. A forrás szerint ezzel az ukrán hadsereg támadási potenciálja jelentősen gyengült a térségben.

Ukrajna, Harkiv

Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY / NurPhoto

A harcok folytatódtak, és az ukrán 57. dandár ellentámadása kudarcot vallott, így a csapatok kénytelenek voltak visszavonulni eredeti állásaikba.