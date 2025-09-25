Az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyinak elmondták, hogy Harkiv térségében szinte teljesen megsemmisítették az Ukrán Fegyveres Erők 92. Rohamdandárjának egységeit. A különítmény volt foglyokból állt, és a dandár fő ütőerejének számított. A forrás szerint ezzel az ukrán hadsereg támadási potenciálja jelentősen gyengült a térségben.
A harcok folytatódtak, és az ukrán 57. dandár ellentámadása kudarcot vallott, így a csapatok kénytelenek voltak visszavonulni eredeti állásaikba.
Az Orosz Védelmi Minisztérium szerint Harkiv régióban az ukrán erők több település térségében is vereséget szenvedtek.
Szeptember 24-én az orosz hadsereg Iszkander ballisztikus rakétákkal támadta meg az ukrán szárazföldi erők egyik kiképzőterét. A támadás közvetlen találatot ért el a biztonsági óvóhelyen, emiatt többen meghaltak.
A hadsereg közleménye szerint a sérültek orvosi ellátása folyamatban van, és erőfeszítéseket tesznek a kiképzőközpontok megerősítésére a további veszteségek mérséklése érdekében.
Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy megtámadták Oroszország olajlétesítményeit és egy dróngyártó telephelyet. Közben Valerij Zaluzsnyij volt főparancsnok elismerte, hogy a kurszki hadművelet költségei túlságosan magasak voltak Ukrajna számára. A folytatódó harcok és a veszteségek miatt egyre nagyobb a nyomás a kijevi vezetésen, hogy változtasson stratégiáján.