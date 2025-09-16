Arcátlanul és gátlástalanul támadták Magyarországot, majd kerítést építettek

Görögország és Bulgária

Görögország 2012-ben kezdte építeni az Évrosz folyó menti török határkerítést, amelyet 2021-re 40 km-re bővítettek, és 2022-ben további 220 km-rel tervezték meghosszabbítani.

Migránsok állnak a határkerítés mögött, miután partra szálltak az athén déli részén található Lavrio kikötőben

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Bulgária 2014-ben épített egy 30 km-es drótkerítését a török határon, amelyet 2017-re 259 km-re növeltek a migrációs nyomás csökkentése érdekében. A cél a szabályozott belépés és a biztonságos határvédelem biztosítása volt.

Ausztria és Horvátország

Ausztria 2015-ben a szlovén határra ideiglenes kerítést telepített, valamint a Brenner-hágónál is korlátozta a határforgalmat.

Horvátország 2015 novemberében kezdett el drótkerítést építeni a szlovén határán, hogy megakadályozza a migránsok belépését az országba. A kerítés célja az volt, hogy ellenőrzött belépési pontokat biztosítson a migrációs útvonalak mentén – 2015 óta is része a horvát határvédelmi intézkedéseknek.

Lengyelország és a Baltikum

Lengyelország 2022-ben 210 kilométer hosszú határkerítést húzott fel a Kalinyingrádi exklávéval közös határon.

A lengyel–belarusz határkerítés Fotó: JANEK SKARZYNSKI / AFP

A Baltikum és Finnország is építkezik, Finnország például 35 km-es szakaszt létesít az orosz határon, Norvégia pedig tervez hasonló korlátokat az orosz határon.

Európa határpolitikája változik

Az európai országok döntései a migrációs nyomás, biztonsági aggályok és geopolitikai tényezők hatására születtek. Bár Magyarország intézkedéseit korábban élesen kritizálták, mára a fizikai határvédelem számos ország számára megszokott eszközzé vált.

Hungary built a border fence 10 years ago, spent hundreds of billions, and stopped over 1 million illegal migrants from entering Europe. Yet @EU_Commission fines us 1M € a day, while praising Poland for building its fence. This Hungarophobic double standard must end! pic.twitter.com/ZIyVw6JgXK — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 12, 2025

Korábban írtunk arról, hogy

miközben a lengyel kormány elismerést és uniós támogatást kap a határkerítésért, Magyarország immár tíz éve védi a schengeni határt az illegális migrációtól, ám ezért sem finanszírozást, sem dicséretet nem kap – sőt, sokszor épp bírálat és szankciók érik.

Ez a helyzet újra rávilágít a brüsszeli kettős mércére: ha a kormány Brüsszel-barát, a kerítés Európa védelmét szolgálja, ha szuverenista, akkor embertelennek nevezik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke augusztus végén Lengyelországba látogatott, ahol Donald Tuskkal együtt megtekintette a belarusz határnál álló kerítést. A bizottsági elnök a közösségi médiában hangsúlyozta: a látogatás az európai szolidaritás jele volt, és világos üzenetet küldött Belarussziának és a térség szereplőinek.