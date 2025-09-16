Arcátlanul és gátlástalanul támadták Magyarországot, majd kerítést építettek

Görögország 2012-ben kezdte építeni az Évrosz folyó menti török határkerítést, amelyet 2021-re 40 km-re bővítettek, és 2022-ben további 220 km-rel tervezték meghosszabbítani.
Bulgária 2014-ben épített egy 30 km-es drótkerítését a török határon, amelyet 2017-re 259 km-re növeltek a migrációs nyomás csökkentése érdekében. A cél a szabályozott belépés és a biztonságos határvédelem biztosítása volt.
Ausztria 2015-ben a szlovén határra ideiglenes kerítést telepített, valamint a Brenner-hágónál is korlátozta a határforgalmat.
Horvátország 2015 novemberében kezdett el drótkerítést építeni a szlovén határán, hogy megakadályozza a migránsok belépését az országba. A kerítés célja az volt, hogy ellenőrzött belépési pontokat biztosítson a migrációs útvonalak mentén – 2015 óta is része a horvát határvédelmi intézkedéseknek.
Lengyelország 2022-ben 210 kilométer hosszú határkerítést húzott fel a Kalinyingrádi exklávéval közös határon.
A Baltikum és Finnország is építkezik, Finnország például 35 km-es szakaszt létesít az orosz határon, Norvégia pedig tervez hasonló korlátokat az orosz határon.
Az európai országok döntései a migrációs nyomás, biztonsági aggályok és geopolitikai tényezők hatására születtek. Bár Magyarország intézkedéseit korábban élesen kritizálták, mára a fizikai határvédelem számos ország számára megszokott eszközzé vált.
Korábban írtunk arról, hogy
miközben a lengyel kormány elismerést és uniós támogatást kap a határkerítésért, Magyarország immár tíz éve védi a schengeni határt az illegális migrációtól, ám ezért sem finanszírozást, sem dicséretet nem kap – sőt, sokszor épp bírálat és szankciók érik.
Ez a helyzet újra rávilágít a brüsszeli kettős mércére: ha a kormány Brüsszel-barát, a kerítés Európa védelmét szolgálja, ha szuverenista, akkor embertelennek nevezik.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke augusztus végén Lengyelországba látogatott, ahol Donald Tuskkal együtt megtekintette a belarusz határnál álló kerítést. A bizottsági elnök a közösségi médiában hangsúlyozta: a látogatás az európai szolidaritás jele volt, és világos üzenetet küldött Belarussziának és a térség szereplőinek.
Von der Leyen kiemelte, hogy az új uniós költségvetésben megháromszoroznák a határigazgatásra szánt keretet, és minden tagállam közös felelőssége az Európai Unió külső határainak védelme. Szavaiban következetesen a „határvédelem” helyett a „határigazgatás” kifejezést használta, ami sokak szerint árulkodó a brüsszeli szemléletet illetően.
A látogatáson Von der Leyen arról is beszélt, hogy a következő években ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és a közvetlenül Oroszországgal és Belarussziával határos országok kiemelt támogatást kapnak. Méltatta Donald Tusk szerepét a 2030-ig szóló, 800 milliárd eurós beruházási terv elfogadásában, valamint a SAFE nevű, 150 milliárd eurós közös beszerzési rendszerben, amelyből Lengyelország a legnagyobb előnyöket élvezheti majd.