Lengyelország

Arcátlanul és gátlástalanul támadták Magyarországot, majd kerítést építettek

Míg Magyarországot 2015-ben élesen bírálták a déli határkerítés felépítése miatt, azóta számos európai ország követte a példáját. Görögország, Bulgária, Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Finnország és Norvégia is határkerítéseket vagy ideiglenes határzárakat létesített a bevándorlás szabályozására.
Görögország és Bulgária

Görögország 2012-ben kezdte építeni az Évrosz folyó menti török határkerítést, amelyet 2021-re 40 km-re bővítettek, és 2022-ben további 220 km-rel tervezték meghosszabbítani. 

határkerítés
Migránsok állnak a határkerítés mögött, miután partra szálltak az athén déli részén található Lavrio kikötőben
Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Bulgária 2014-ben épített egy 30 km-es drótkerítését a török határon, amelyet 2017-re 259 km-re növeltek a migrációs nyomás csökkentése érdekében. A cél a szabályozott belépés és a biztonságos határvédelem biztosítása volt.

Ausztria és Horvátország

Ausztria 2015-ben a szlovén határra ideiglenes kerítést telepített, valamint a Brenner-hágónál is korlátozta a határforgalmat. 

Horvátország 2015 novemberében kezdett el drótkerítést építeni a szlovén határán, hogy megakadályozza a migránsok belépését az országba. A kerítés célja az volt, hogy ellenőrzött belépési pontokat biztosítson a migrációs útvonalak mentén – 2015 óta is része a horvát határvédelmi intézkedéseknek.

Lengyelország és a Baltikum

Lengyelország 2022-ben 210 kilométer hosszú határkerítést húzott fel a Kalinyingrádi exklávéval közös határon. 

határkerítés
A lengyel–belarusz határkerítés Fotó: JANEK SKARZYNSKI / AFP

A Baltikum és Finnország is építkezik, Finnország például 35 km-es szakaszt létesít az orosz határon, Norvégia pedig tervez hasonló korlátokat az orosz határon.

Európa határpolitikája változik

Az európai országok döntései a migrációs nyomás, biztonsági aggályok és geopolitikai tényezők hatására születtek. Bár Magyarország intézkedéseit korábban élesen kritizálták, mára a fizikai határvédelem számos ország számára megszokott eszközzé vált.

Korábban írtunk arról, hogy 

miközben a lengyel kormány elismerést és uniós támogatást kap a határkerítésért, Magyarország immár tíz éve védi a schengeni határt az illegális migrációtól, ám ezért sem finanszírozást, sem dicséretet nem kap – sőt, sokszor épp bírálat és szankciók érik

Ez a helyzet újra rávilágít a brüsszeli kettős mércére: ha a kormány Brüsszel-barát, a kerítés Európa védelmét szolgálja, ha szuverenista, akkor embertelennek nevezik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke augusztus végén Lengyelországba látogatott, ahol Donald Tuskkal együtt megtekintette a belarusz határnál álló kerítést. A bizottsági elnök a közösségi médiában hangsúlyozta: a látogatás az európai szolidaritás jele volt, és világos üzenetet küldött Belarussziának és a térség szereplőinek.

kerítés
Von der Leyen méltatta a lengyel kerítést, ami mentén Donald Tuskkal parolázott. Forrás: Magyar Nemzet

Von der Leyen kiemelte, hogy az új uniós költségvetésben megháromszoroznák a határigazgatásra szánt keretet, és minden tagállam közös felelőssége az Európai Unió külső határainak védelme. Szavaiban következetesen a „határvédelem” helyett a „határigazgatás” kifejezést használta, ami sokak szerint árulkodó a brüsszeli szemléletet illetően.

A látogatáson Von der Leyen arról is beszélt, hogy a következő években ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és a közvetlenül Oroszországgal és Belarussziával határos országok kiemelt támogatást kapnak. Méltatta Donald Tusk szerepét a 2030-ig szóló, 800 milliárd eurós beruházási terv elfogadásában, valamint a SAFE nevű, 150 milliárd eurós közös beszerzési rendszerben, amelyből Lengyelország a legnagyobb előnyöket élvezheti majd.

