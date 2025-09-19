A határkerítés, amely megváltoztatta Európát – a magyar döntés története

A migrációs nyomás 2013-tól kezdve egyre nagyobb problémát okozott: míg az említett évben kétezer, 2014-ben már 42 777 menedékkérelmet nyújtottak be Magyarországon. A helyzet 2015-re tovább romlott, a magyar kormány szembesült azzal, hogy a déli határszakaszon tömeges méreteket ölt az illegális migráció. Hónapról hónapra egyre több ember érkezett a nyugat-balkáni útvonalon, és az addigi eszközök már nem bizonyultak elegendőnek. Ekkor született meg az a döntés, hogy határkerítés épüljön a magyar–szerb szakaszon.

2015 nyarán született meg az a döntés, hogy határkerítés épüljön a magyar–szerb szakaszon

Fotó: HUNGARIAN INTERIOR MINISTRY PRES / ANADOLU AGENCY

A határkerítés története

2015 júliusában megkezdődött egy próbakerítés építése Mórahalom külterületén: 150 méteres mintaszakasz készült, hogy felmérjék, milyen műszaki nehézségekkel kell számolni a teljes, tervezett 175 km-es határzárnál. Az építést katonák végezték rendőri biztosítás mellett. Rövid időn belül elkezdődött a teljes kerítés építése, amely Magyarország modernkori történetének egyik legfontosabb döntése lett.

Migránsbuszok és a határvédelem első próbái

Az építkezéssel párhuzamosan a terepen is egyre több biztonsági intézkedés történt. 2015 augusztusában a honvédség hozzálátott a szerb–magyar határzár kiépítéséhez. Az „Ásotthalom–Királyhalom” határátkelőnél gyors telepítésű drótakadály épült, ideiglenes határzár.

Négy méter magas kerítéssel zárja le a kormány a szerb-magyar határszakaszt 175 km hosszan

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2015 június 17-én. Azt is bejelentették: ha nincs más mód az illegális bevándorlók megállítására, más határszakaszon is kerítést építenek.

Ásotthalmon, Mórahalmon, Tiszaszigeten, Kübekházán és Röszkén egyszerre kezdődött el a munka, melynek során a határvonaltól két-három méterre levert póznákra vezérdrótot és három, pengékkel fogazott dróthengert feszítettek.

A helyszínre buszok is érkeztek, hogy az illegális határátlépőket a gyűjtőhelyekre szállítsák – mindez a magyar határvédelem első komoly próbája volt.