A határkerítés, amely megváltoztatta Európát – a magyar döntés története

A migrációs nyomás 2013-tól kezdve egyre nagyobb problémát okozott: míg az említett évben kétezer, 2014-ben már 42 777 menedékkérelmet nyújtottak be Magyarországon. A helyzet 2015-re tovább romlott, a magyar kormány szembesült azzal, hogy a déli határszakaszon tömeges méreteket ölt az illegális migráció. Hónapról hónapra egyre több ember érkezett a nyugat-balkáni útvonalon, és az addigi eszközök már nem bizonyultak elegendőnek. Ekkor született meg az a döntés, hogy határkerítés épüljön a magyar–szerb szakaszon.
2015 júliusában megkezdődött egy próbakerítés építése Mórahalom külterületén: 150 méteres mintaszakasz készült, hogy felmérjék, milyen műszaki nehézségekkel kell számolni a teljes, tervezett 175 km-es határzárnál. Az építést katonák végezték rendőri biztosítás mellett. Rövid időn belül elkezdődött a teljes kerítés építése, amely Magyarország modernkori történetének egyik legfontosabb döntése lett.
Az építkezéssel párhuzamosan a terepen is egyre több biztonsági intézkedés történt. 2015 augusztusában a honvédség hozzálátott a szerb–magyar határzár kiépítéséhez. Az „Ásotthalom–Királyhalom” határátkelőnél gyors telepítésű drótakadály épült, ideiglenes határzár.
Négy méter magas kerítéssel zárja le a kormány a szerb-magyar határszakaszt 175 km hosszan
– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2015 június 17-én. Azt is bejelentették: ha nincs más mód az illegális bevándorlók megállítására, más határszakaszon is kerítést építenek.
Ásotthalmon, Mórahalmon, Tiszaszigeten, Kübekházán és Röszkén egyszerre kezdődött el a munka, melynek során a határvonaltól két-három méterre levert póznákra vezérdrótot és három, pengékkel fogazott dróthengert feszítettek.
A helyszínre buszok is érkeztek, hogy az illegális határátlépőket a gyűjtőhelyekre szállítsák – mindez a magyar határvédelem első komoly próbája volt.
Az elfogadott 1401/2015. (VI. 17.) számú kormányhatározat értelmében körülbelül 175 km hosszúságban 4 méter magas „határőrizeti célú ideiglenes kerítést” kell létesíteni. A kerítés felépítésének eredeti határideje 2015. november 30. volt, de Orbán Viktor július 25-én a Bálványosi Szabadegyetemen bejelentette, hogy a határzár augusztus 31-ig megépül. Augusztus 29-én a Honvédelmi Minisztérium közleményben jelentette be, hogy két nappal az augusztus 31-i határidő előtt a határzár első szakaszának a telepítése befejeződött, a magyar–szerb határt lezárták.
2017-ben lépett életbe a jogszabály a tranzitzónákról. A jogi határzár megerősítésének a célja volt, hogy bezárják azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé tették, hogy bárki illegálisan tartózkodjon Magyarországon.
A jogszabály életbelépésével senki sem léphetett be illegálisan Magyarországra, a rendelkezések szerint minden Szerbia felől érkező migránsnak a tranzitzónában kellett megvárnia menedékkérelmének jogerős elbírálását;
illetve nem csupán a határ 8 kilométeres körzetéből, hanem az egész országból a tranzitzónákba szállították az illegális határátlépőket. A tranzitzónák létrehozása ellen is több eljárást indítottak Soros György álcivil szervezetei, ennek eredményeképpen 2020 májusában az Európai Bíróság azt jelentette ki, hogy kifogásolható a tranzitzónák működése, ezért a magyar kormány megszüntette azokat.
Az Európai Unió vezetői a kezdetekkor kemény kritikákat fogalmaztak meg a magyar kormánnyal szemben. A viták középpontjában a kerítés mellett a kötelező betelepítési kvóta állt: a magyar kormány egyértelműen elutasította, hogy Magyarország kényszerkvóták alapján fogadjon be migránsokat.
Sokáig úgy tűnt, hogy hazánk egyedül maradt az álláspontjával, és a brüsszeli politikusok szinte egységesen elítélték a határkerítést.
Az Európai Parlament 2015-ben elfogadott egy állásfoglalást a migrációról és a menekültekről, amelyben kiemelték, hogy korlátozottak a védelemre szorulók lehetőségei az Európai Unióba való jogszerű belépésre, és sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy többek között a kerítésépítések és a külső határok lezárása következtében a bevándorlóknak nem marad más lehetőségük, mint hogy bűnöző embercsempészek segítségét vegyék igénybe, és veszélyes útvonalakon jussanak Európába.
Manfred Weber, a néppárt elnöke és európai parlamenti frakcióvezetője Donald Trump határkerítése kapcsán egy 2017 januári Twitter-bejegyzésében azt írta:
Mi nem építünk falakat, mi hidakat akarunk építeni.
Ekkor már állt a kerítés Magyarország déli határainál és a technikai eszközökkel, illetve a határvédelmi szervekkel együtt sikeresen vetett gátat a tömeges illegális bevándorlásnak.
Hazánk ezzel teljesítette a schengeni szerződésből fakadó uniós határvédelmi kötelezettségét, és óvta az egész kontinenst a szárazföldi balkáni útvonalon nyugat felé áramló migránstömegektől.
Az Európai Néppárt politikusai rendre támadták Magyarországot a határvédelmi lépései miatt, az idő múlásával azonban a helyzet változott. Egyre több uniós tagállam szembesült azzal, hogy a migrációs nyomás tartós, és a meglévő mechanizmusok nem elegendők a megállítására. 2023-ban azonban Manfred Weber, az EPP elnöke kijelentette, hogy ha szükséges, határkerítésekkel is lehet védekezni az illegális migráció ellen – erről a Magyar Nemzet is részletesen beszámolt. Orbán Viktor miniszterelnök először 2017-ben kérte hivatalosan, hogy az Unió járuljon hozzá a magyar határvédelmi kiadásokhoz és fizesse ki hazánknak az addigi 270 milliárd forintot elérő költség felét.
Az Európai Bizottság azonban egyértelműen elutasította a magyar kérést, és máig sem nyújtott érdemi támogatást a határvédelemhez.
Tavaly júniusban az Európai Unió Bírósága súlyos ítéletet hozott: 200 millió eurós – közel 80 milliárd forintos – büntetést szabott ki Magyarországra, mivel szerintük Magyarország nem tartotta tiszteletben az EU menekültügyi jogszabályait. A magyar kormány azonban nem késlekedett a válasszal: bejelentette, hogy Brüsszelnek inkább ki kellene fizetnie Magyarországnak azt a 800 milliárd forintot, amibe a határvédelem került az utóbbi tíz évben. Az Európai Bizottság nem sokkal később bejelentette: ha nem fizeti ki Magyarország a migráció megállítása miatt kiszabott 200 millió eurós bírságot, akkor a zárolt uniós forrásokból vonja le az összeget.
Miközben a lengyel kormány elismerést és uniós támogatást kap a határkerítésért, Magyarország immár tíz éve védi a schengeni határt az illegális migrációtól, ám ezért sem finanszírozást, sem dicséretet nem kap – sőt, sokszor épp bírálat és szankciók érik. Ez a helyzet újra rávilágít a brüsszeli kettős mércére: ha a kormány Brüsszel-barát, a kerítés Európa védelmét szolgálja, ha szuverenista, akkor embertelennek nevezik.
2021-ben Szentkirályi Alexandra, a kormány akkori szóvivője azt mondta, hogy a magyar határvédelmi intézkedések ma már több európai ország számára mintaadóvá váltak, mert más államok is kerítéshez nyúlnak (Görögország, Spanyolország, Bulgária, Szlovénia, Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyelország).