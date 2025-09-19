Hírlevél

illegális migráció

A határkerítés, amely megváltoztatta Európát – a magyar döntés története

2015-ben Magyarország egy olyan döntést hozott, amely egész Európát felbolygatta. A déli határkerítés építése ekkor kezdődött meg, amit sokan értetlenkedve, sőt felháborodva figyeltek. A nemzetközi sajtó és a politikai vezetők túlnyomó része élesen bírálta a magyar kormányt. Azóta azonban sok minden történt: a migrációs nyomás folytatódott, más országok is szigorítottak, és a kezdetben elítélt kerítés ma már egészen más fényben tűnik fel.
A migrációs nyomás 2013-tól kezdve egyre nagyobb problémát okozott: míg az említett évben kétezer, 2014-ben már 42 777 menedékkérelmet nyújtottak be Magyarországon. A helyzet 2015-re tovább romlott, a magyar kormány szembesült azzal, hogy a déli határszakaszon tömeges méreteket ölt az illegális migráció. Hónapról hónapra egyre több ember érkezett a nyugat-balkáni útvonalon, és az addigi eszközök már nem bizonyultak elegendőnek. Ekkor született meg az a döntés, hogy határkerítés épüljön a magyar–szerb szakaszon.

2015 nyarán született meg az a döntés, hogy határkerítés épüljön a magyar–szerb szakaszon
Fotó: HUNGARIAN INTERIOR MINISTRY PRES / ANADOLU AGENCY

A határkerítés története

2015 júliusában megkezdődött egy próbakerítés építése Mórahalom külterületén: 150 méteres mintaszakasz készült, hogy felmérjék, milyen műszaki nehézségekkel kell számolni a teljes, tervezett 175 km-es határzárnál. Az építést katonák végezték rendőri biztosítás mellett. Rövid időn belül elkezdődött a teljes kerítés építése, amely Magyarország modernkori történetének egyik legfontosabb döntése lett.

Migránsbuszok és a határvédelem első próbái

Az építkezéssel párhuzamosan a terepen is egyre több biztonsági intézkedés történt. 2015 augusztusában a honvédség hozzálátott a szerb–magyar határzár kiépítéséhez. Az „Ásotthalom–Királyhalom” határátkelőnél gyors telepítésű drótakadály épült, ideiglenes határzár. 

Négy méter magas kerítéssel zárja le a kormány a szerb-magyar határszakaszt 175 km hosszan 

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2015 június 17-én. Azt is bejelentették: ha nincs más mód az illegális bevándorlók megállítására, más határszakaszon is kerítést építenek. 

Ásotthalmon, Mórahalmon, Tiszaszigeten, Kübekházán és Röszkén egyszerre kezdődött el a munka, melynek során a határvonaltól két-három méterre levert póznákra vezérdrótot és három, pengékkel fogazott dróthengert feszítettek. 

A helyszínre buszok is érkeztek, hogy az illegális határátlépőket a gyűjtőhelyekre szállítsák – mindez a magyar határvédelem első komoly próbája volt.

Az elfogadott 1401/2015. (VI. 17.) számú kormányhatározat értelmében körülbelül 175 km hosszúságban 4 méter magas „határőrizeti célú ideiglenes kerítést” kell létesíteni. A kerítés felépítésének eredeti határideje 2015. november 30. volt, de Orbán Viktor július 25-én a Bálványosi Szabadegyetemen bejelentette, hogy a határzár augusztus 31-ig megépül. Augusztus 29-én a Honvédelmi Minisztérium közleményben jelentette be, hogy két nappal az augusztus 31-i határidő előtt a határzár első szakaszának a telepítése befejeződött, a magyar–szerb határt lezárták.

This handout picture released by Hungarian Prime Minister's press office shows Italian Deputy Premier and Interior Minister Matteo Salvini (2ndR) talking with Hungarian Prime Minister Viktor Orban (3rdR) on May 2, 2019 during a visit along the border fence on the Hungarian-Serbian border near the village of Roszke. (Photo by BALAZS SZECSODI / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Hungarian Prime Minister's press office / BALAZS SZECSODI" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: BALAZS SZECSODI / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC

Jöttek a tranzitzónák, de az sem tetszett Brüsszelnek

2017-ben lépett életbe a jogszabály a tranzitzónákról. A jogi határzár megerősítésének a célja volt, hogy bezárják azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé tették, hogy bárki illegálisan tartózkodjon Magyarországon. 

A jogszabály életbelépésével senki sem léphetett be illegálisan Magyarországra, a rendelkezések szerint minden Szerbia felől érkező migránsnak a tranzitzónában kellett megvárnia menedékkérelmének jogerős elbírálását; 

illetve nem csupán a határ 8 kilométeres körzetéből, hanem az egész országból a tranzitzónákba szállították az illegális határátlépőket. A tranzitzónák létrehozása ellen is több eljárást indítottak Soros György álcivil szervezetei, ennek eredményeképpen 2020 májusában az Európai Bíróság azt jelentette ki, hogy kifogásolható a tranzitzónák működése, ezért a magyar kormány megszüntette azokat.

A brüsszeli politikusok szinte egységesen elítélték a határkerítést
Fotó: HUNGARIAN INTERIOR MINISTRY PRES / ANADOLU AGENCY

Brüsszel és Európa reakciója

Az Európai Unió vezetői a kezdetekkor kemény kritikákat fogalmaztak meg a magyar kormánnyal szemben. A viták középpontjában a kerítés mellett a kötelező betelepítési kvóta állt: a magyar kormány egyértelműen elutasította, hogy Magyarország kényszerkvóták alapján fogadjon be migránsokat. 

Sokáig úgy tűnt, hogy hazánk egyedül maradt az álláspontjával, és a brüsszeli politikusok szinte egységesen elítélték a határkerítést.

Az Európai Parlament 2015-ben elfogadott egy állásfoglalást a migrációról és a menekültekről, amelyben kiemelték, hogy korlátozottak a védelemre szorulók lehetőségei az Európai Unióba való jogszerű belépésre, és sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy többek között a kerítésépítések és a külső határok lezárása következtében a bevándorlóknak nem marad más lehetőségük, mint hogy bűnöző embercsempészek segítségét vegyék igénybe, és veszélyes útvonalakon jussanak Európába.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az őt támogató Európai Néppárt (EPP) elnökével
Fotó: Frederick Florin / AFP

Manfred Weber, a néppárt elnöke és európai parlamenti frakcióvezetője Donald Trump határkerítése kapcsán egy 2017 januári Twitter-bejegyzésében azt írta:

Mi nem építünk falakat, mi hidakat akarunk építeni.

Ekkor már állt a kerítés Magyarország déli határainál és a technikai eszközökkel, illetve a határvédelmi szervekkel együtt sikeresen vetett gátat a tömeges illegális bevándorlásnak. 

Hazánk ezzel teljesítette a schengeni szerződésből fakadó uniós határvédelmi kötelezettségét, és óvta az egész kontinenst a szárazföldi balkáni útvonalon nyugat felé áramló migránstömegektől.

A helyzet fordulata

Az Európai Néppárt politikusai rendre támadták Magyarországot a határvédelmi lépései miatt, az idő múlásával azonban a helyzet változott. Egyre több uniós tagállam szembesült azzal, hogy a migrációs nyomás tartós, és a meglévő mechanizmusok nem elegendők a megállítására. 2023-ban azonban Manfred Weber, az EPP elnöke kijelentette, hogy ha szükséges, határkerítésekkel is lehet védekezni az illegális migráció ellen – erről a Magyar Nemzet is részletesen beszámolt. Orbán Viktor miniszterelnök először 2017-ben kérte hivatalosan, hogy az Unió járuljon hozzá a magyar határvédelmi kiadásokhoz és fizesse ki hazánknak az addigi 270 milliárd forintot elérő költség felét.

Az Európai Bizottság azonban egyértelműen elutasította a magyar kérést, és máig sem nyújtott érdemi támogatást a határvédelemhez.

Tavaly júniusban az Európai Unió Bírósága súlyos ítéletet hozott: 200 millió eurós – közel 80 milliárd forintos – büntetést szabott ki Magyarországra, mivel szerintük Magyarország nem tartotta tiszteletben az EU menekültügyi jogszabályait. A magyar kormány azonban nem késlekedett a válasszal: bejelentette, hogy Brüsszelnek inkább ki kellene fizetnie Magyarországnak azt a 800 milliárd forintot, amibe a határvédelem került az utóbbi tíz évben. Az Európai Bizottság nem sokkal később bejelentette: ha nem fizeti ki Magyarország a migráció megállítása miatt kiszabott 200 millió eurós bírságot, akkor a zárolt uniós forrásokból vonja le az összeget.

Miközben a lengyel kormány elismerést és uniós támogatást kap a határkerítésért, Magyarország immár tíz éve védi a schengeni határt az illegális migrációtól, ám ezért sem finanszírozást, sem dicséretet nem kap – sőt, sokszor épp bírálat és szankciók érik. Ez a helyzet újra rávilágít a brüsszeli kettős mércére: ha a kormány Brüsszel-barát, a kerítés Európa védelmét szolgálja, ha szuverenista, akkor embertelennek nevezik.

2021-ben Szentkirályi Alexandra, a kormány akkori szóvivője azt mondta, hogy a magyar határvédelmi intézkedések ma már több európai ország számára mintaadóvá váltak, mert más államok is kerítéshez nyúlnak (Görögország, Spanyolország, Bulgária, Szlovénia, Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyelország).

 

