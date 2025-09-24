Herbert Kickl: Az osztrák menekültügyi rendszer a végső határán van, és csak egy radikális lépés segíthet

Herbert Kickl úgy fogalmazott: Ha a rendszerek túlterheltek, miért fékezek csak ideiglenesen a családegyesítésnél, miközben évente újabb és újabb menedékkérelmeket engedek be?

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője, Herbert Kickl (Fotó: APA/AFP/Roland Schlager)

A politikus szerint a helyzet világos:

Ha a rendszer nem bírja, csak egy válasz lehet: meg kell állítani az új menedékkérelmek befogadását.

Herbert Kickl: A kvóta legyen nulla

Kickl felidézte belügyminiszteri időszakát is, amikor – mint mondta – az európai trenddel szemben sikerült jelentősen csökkentenie az új kérelmek számát, írja az Exxpress.

Hozzátette: ez sem volt elég.

„Én már akkor is azt mondtam: a kvóta legyen nulla. Az osztrák nép már így is túl sokat szenvedett. Aki komolyan veszi ezt a projektet, annak készen kell állnia arra is, hogy nemzetközi szinten küzdjön érte” – hangsúlyozta.

Európa sorsdöntő pillanata

A Szabadságpárt elnöke szerint a migráció kérdése lényegében meghatározza Európa jövőjét.

Ennek a népvándorlásnak a megfékezése számomra sorsdöntő kérdés. Ez egy olyan lépés, amely az egész kontinens jövőjét meghatározza

– mondta.

Kickl az osztrák kormány jelenlegi politikáját is élesen bírálta. Bár megemlítette, hogy Gerhard Karner belügyminiszter két szíriai menedékkérőt kitoloncolt, szerinte ez csak „tűzoltás”, egyetlen új kérelmet sem lenne szabad befogadni.