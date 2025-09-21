Könnygáz, vízágyú és lángoló rendőrautó: tüntetők csaptak össze rendőrökkel Hollandiában – videó

Hollandiában a rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a bevándorlás-ellenes tüntetők szétoszlatására Hágában szombaton, közölte a helyi kormány szóvivője. Harminc embert letartóztattak, két rendőr megsérült. A hatóságok nem zárták ki további letartóztatások lehetőségét a következő napokban, miután áttekintik a kamerák felvételeit – közölte a The Guardian.

Hollandia: a kormány migrációs politikája ellen tüntettek Hágában Fotó: MOUNEB TAIM / ANADOLU

A tüntetők egy kisebb csoportja a holland parlament épületéhez tartott, amelyet felújítás miatt kerítéssel vettek körül. Egy rendőrautót felgyújtottak, és a tüntetők egy csoportja rövid időre elzárta a tüntetés helyszíne közelében lévő utat is.

De politieauto werd gisteren omver gegooid door gemaskerde mannen met bivakmutsen en capuchons.



Dit zijn geen rechtse demonstranten, dit zijn provocateurs/romeo's.



Er kwam eindelijk een anti-immigratie beweging op gang in Nederland. De demonstratie moest daarom in een negatief… pic.twitter.com/JENuupHFFS — Strijder124 (@Strijder124) September 21, 2025

Az ANP hírügynökség szerint kezdetben több ezer ember vett részt egy tüntetésen, amelyen az migráció ellen és a menekültügyi szabályok szigorítása mellett, valamint a hollandok számára több megfizethető lakásért tüntettek. A tüntetés akkor vált ellenőrizhetetlenné, amikor körülbelül 1500 tüntető futott az A12-es autópályára, amely Hágán halad át, és akadályozta a forgalmat. A rendőrség lezárta az autópályát.

A NOS televízió szerint a tüntetők ezután a város központjába vonultak, ahol betörték a szociálliberális Demokraták 66 párt irodájának ablakait. Az ügyvezető kormány és több párt is elítélte az erőszakot.

Hollandia: belebukott a migrációba a kormánykoalíció

Amint arról korábban beszámoltunk, júniusban, a 2023. november 22-i választásokon győztes holland Szabadságpárt (PVV) vezetője, Geert Wilders kiléptette pártját a holland kormánykoalícióból a migrációs politikával kapcsolatos nézeteltérések miatt. A kormány nem írta alá a Szabadságpárt előterjesztéseit menekültügyi szabályozásra, migrációs és a bevándorlási politikára vonatkozóan, és nem történt változtatás a fő koalíciós megállapodásban, ezért a PVV kilépett a koalícióból. A holland kormány így összeomlott, új választásokat október végén tartanak.