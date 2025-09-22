Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
migráció

Migránsok miatt áll lángokban Hollandia – megrázó videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollandiában a hétvégén ismét erőszakba torkollott egy bevándorlásellenes demonstráció. Több ezren vonultak Hágában az utcára, hogy tiltakozzanak a kormány jelenlegi bevándorlási politikája ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációHollandiatüntetés

Sajtóhírek szerint Hollandiában a fővárosban tüntetők kövekkel és üvegekkel dobálták meg a rendőröket, felgyújtottak egy rendőrautót, és ideiglenesen lezártak egy autópályát. A baloldali-liberális D66 párt központi irodáját is megtámadták. 

Hollandiában bevándorlásellenes demonstrációk robbantak ki (Fotó: MOUNEB TAIM / ANADOLU)
Hollandiában bevándorlásellenes demonstrációk robbantak ki (Fotó: MOUNEB TAIM / ANADOLU)

A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal lépett fel, 30 embert őrizetbe vettek, két rendőr megsérült. A hatóságok a felvételek elemzése után további letartóztatásokra készülnek.

A tüntetések alig egy hónappal az október 29-i parlamenti választások előtt zajlanak, és jól jelzik az országban tapintható feszültséget. A migráció a kampány legmeghatározóbb témája. A közvélemény-kutatásokat toronymagasan vezető jobboldali populista Geert Wilders meghívást kapott a demonstrációra, de nem jelent meg – számolt be az Exxpress. Az X-en élesen elítélte az erőszakot: „Teljesen elfogadhatatlan. Bárki, aki megtámadja a rendőrséget, idióta.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!