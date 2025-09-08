Orosz cégvezető fej nélküli holttestét találták meg egy híd alatt

A Lenta beszámolója szerint egy orosz kálium- és magnéziumsókat kitermelő vállalat vezérigazgatójának holttestét találták meg Kalinyingrád közelében, a Zaporizzsja melletti Szolnyecsnoje községben. A testet egy híd alatt fedezték fel. A férfi fejét leválasztották a testről, ami miatt a hatóságok azonnal nyomozást indítottak.

Fotó: STRINGER / ANADOLU

A helyszínre érkező nyomozók megkezdték a körülmények vizsgálatát, de egyelőre kevés részletet hoztak nyilvánosságra.

A tragikus felfedezés időben szinte egybeesett egy másik eltűnés hírével: néhány nappal korábban bejelentették, hogy nyoma veszett Nyikolaj Kurcnak, a Kelet-szibériai Kerületi Választottbíróság bírájának. A 37 éves jogászt utoljára szeptember 3-án este látták, amikor elhagyta otthonát. A biztonsági kamerák később még rögzítették jelenlétét az irkutszki Glazkovszkij hídon, de onnan már nem tért haza. A bűnüldöző szervekhez közeli források arról számoltak be, hogy a bíró halálát időközben megerősítették, és az első vizsgálatok alapján nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat. Holttestét azonban eddig nem találták meg.

Az egymást követő rejtélyes esetek komoly kérdéseket vetnek fel az orosz közvéleményben, és találgatásokra adnak okot a magas rangú üzletemberek és tisztviselők gyanús körülmények közötti eltűnésével és halálával kapcsolatban.

Augusztusban arról is írtunk, hogy két évvel Jevgenyij Prigozsin halála után édesanyja egy új interjúban elmondta: figyelmeztette fiát, ne vonuljon Moszkvába. Két évvel ezelőtt Prigozsin rövid lázadást vezetett az orosz hadsereg ellen, amely végül meghiúsult. Két éve, 2023. augusztus 23-án egy magánrepülőgép lezuhant Moszkva közelében, háromfős személyzet és hét utas vesztette életét, köztük a Wagner Csoport magánkatonai vállalat alapítója, Jevgenyij Prigozsin.