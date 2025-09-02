Honvédelem: jöhet a nyugdíjig tartó hadkötelezettség?

A Bundeswehr állományhiányáról szóló vita azt a benyomást kelti, mintha kizárólag a fiatalok feladata lenne Németország védelme. Pedig egyes vélemények szerint a 60 év feletti generáció is jelentősen hozzájárulhatna ehhez. A nemzedékek közötti igazságosság sokak szerint máshogy nézne ki, a nyári parlamenti vitákon főként idősebb férfiak beszéltek arról, milyen kötelezettségei vannak a fiataloknak. Arról azonban nem esett szó, milyen kötelességei vannak az idősebb generációnak a honvédelemben. Sokan úgy vélik, hogy a 60 év felettiekre is nyugodtan lehetne nagyobb terhet rakni. Ehelyett szinte kizárólag arról volt szó, hány fiatalra lenne szükség a német hadseregbe – írja a Süddeutsche Zeitung.
A német vita azt a megtévesztő benyomást kelti, mintha a honvédelem feladata is egyszerűen átruházható lenne a fiatal generációra– ahogy a társadalom gyakran teszi az államadósság, a klímakárok, a nyugdíjemelések költségei és más terhek esetében is. Egy háború esetén az ország védelme az egész társadalom feladata (kellene, hogy legyen). Ez nem jelenti azt, hogy a mostani vita felesleges lenne – csupán hiányos.
Fontos kérdések: hogyan nézzen ki a sorkatonaság Németországban, hány újoncra van szükség békeidőben...stb. Azonban a német társadalomnak egy másik forgatókönyvről is beszélnie kellene, méghozzá arról, mi történne egy háború esetén, amiben Németország is közvetlenül érintett.
Ha Németországot megtámadják, nem támaszkodhat csak a fiatalokra, akik éppen szolgálnak vagy nemrég teljesítették a sorkatonai szolgálatot. Nem is kell, mivel a honvédelem érdekében minden német állampolgár mozgósítható, aki a sorkötelezettség hatálya alá tartozik. A jelenlegi német törvények szerint a hadkötelezettség a 18 és 60 év közötti férfiakra vonatkozik.
Ez vonatkozik azokra is, akik a 2011 utáni felfüggesztés miatt már nem soroztak be és azokra is akik nem voltak alkalmasak a sorkatonai szolgálatra és elutasították a jelentkezésüket.
Egy háborúban számos feladat akad a logisztikában, a kórházakban vagy az adminisztrációban, amelyhez nem kell fegyvert fogni. Háború esetén az ország védelme az egész társadalom feladata.
Svédországban – amelyet gyakran a német hadkötelezettség új modelljeként emlegetnek – az ország védelme érdekében a 16 és 70 év közötti férfiak és nők is kötelesek szolgálni.
A nők számára Németországban csak az alaptörvény módosításával lehetne kötelezővé tenni a sorkatonaságot – ehhez azonban jelenleg nincs meg a kétharmados többség a Bundestagban.
Németországban a nyugdíjkorhatárt 67 évre akarják emelni, többek között azzal az indokkal, hogy az idősebbek ma jobban teljesítenek és egészségesebbek, mint az ötvenes években – ugyanez a korhatár merült fel a hadkötelezettségi törvény kapcsán is. Mi lenne ennek a haszna? Katonailag valószínűleg kevés, de
a hadkötelezettség kiterjesztése azonban tudatosítaná mindenkiben, hogy a honvédelem minden generáció közös ügye és nem csak a fiatal generáció terhe.
Egyben megerősítés lehetne a német fiataloknak, hogy nincsenek egyedül, ha rosszra fordul a helyzet.
Korábban írtunk róla, hogy német törvénytervezet szerint lehetővé tennék a kötelező sorkatonaság bevezetését, ha nem lenne elegendő önkéntes fiatal.