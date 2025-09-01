Hszi Csin-ping kínai elnök arra kérte a térség vezetőit, hogy utasítsák el a „hidegháborús szemléletet”. Tette ezt egy olyan biztonsági szervezet találkozóján, amelyet Peking a Nyugat vezette nemzetközi rend alternatívájaként emlegetett.

Hszi Csin-ping kínai elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján (Fotó: SUO TAKEKUMA / POOL)

Hétfőn, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján mondott beszédében Hszi hangsúlyozta, hogy a tagállamok egyre összetettebb biztonsági és fejlesztési kihívások elé kerülnek, miközben a világ egyre kaotikusabbá válik.

Hszi a világ „egyenlő és rendezett multipolarizációját” sürgetve kijelentette, hogy a blokknak egy „igazságosabb és méltányosabb globális irányítási rendszer” kialakítására kell törekednie.

A kínai elnök bejelentette, hogy Peking idén 2 milliárd jüan (280 millió dollár) támogatást nyújt a tagállamoknak, valamint további 10 milliárd jüan (1,4 milliárd dollár) hitelt biztosít egy SCO bankkonzorcium számára.

Ki kell használnunk a hatalmas piac előnyeit… a kereskedelem és a befektetések megkönnyítésének érdekében

– hangsúlyozta Hszi.

A kétnapos SCO-csúcstalálkozón, amely vasárnap kezdődött a kínai Tiencsinben, több mint húsz világvezető vesz részt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi indiai miniszterelnök, Maszúd Peszeskján iráni elnök és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök.

A Sanghaji Együttműködési Szervezetet 2001-ben alapították hat eurázsiai ország – Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán – részvételével. Azóta a szervezet 10 állandó tagot, valamint 16 párbeszéd- és megfigyelőpartnert számlál.

Elemzők szerint Kína a csúcstalálkozót arra kívánja felhasználni, hogy a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok vezette világrend alternatíváját hirdesse, és rendezze kapcsolatait Indiával a Donald Trump elnöksége idején átalakult geopolitikai környezetben.