Brutális elbánás: félmeztelenül, vizeletben fetrengtek a betegek egy idősek otthonában

Svédországban hatalmas felháborodást váltott ki, hogy Uddevalla önkormányzata nyáron felfüggesztette az idősgondozók teljes éjszakai műszakját. Akkor a részleteket titokban tartották, mostanra azonban kiderült: a dolgozók sorozatosan és súlyosan elhanyagolták feladataikat, amivel időseket tettek ki szenvedésnek.

Idősgondozó botrány Svédországban: félmeztelenül hagyták az időseket, gyógyszert nem kaptak, és évek óta tartó visszaélések kerültek felszínre.

Fotó: AFP

Az önkormányzati vizsgálat szerint több ellátottat félmeztelenül hagytak kerekesszékben egész éjszakára, másoktól megtagadták a vécéhasználatot vagy az inkontinencia-védelem cseréjét, sőt előfordult, hogy nem kapták meg időben, vagy egyáltalán nem kapták meg a gyógyszereiket.

Egy esetben az is kiderült, hogy egy idősgondozó a gondozott lábai közé hajtotta a fejét, miközben egy kollégája kinevette az idős embert.

Más alkalommal pedig annak ellenére sem hívtak mentőt, hogy a helyzet indokolta volna.

Az idősgondozó munkatársak felelőssége

Ann-Charlotte Gustafsson helyi politikus és a szociális bizottság elnöke döbbenettel reagált a történtekre.

Az ember bestiálisnak, dühösnek, kétségbeesettnek, felháborodottnak érzi magát. Ilyesminek egyáltalán nem szabadna előfordulnia

– mondta a TV4-nek adott interjúban. A városvezetés egy sajtótájékoztatón elismerte, hogy a problémák valószínűleg nem csak az elmúlt években jelentkeztek. Gustafsson hangsúlyozta:

Kiderült, hogy ez nem csupán ebben a ciklusban fordult elő, hanem hosszabb ideje fennáll.

Malin Normann szociális igazgató megvédte a döntést, miszerint a teljes csoportot felfüggesztették.

Tisztában vagyunk vele, hogy ez rendkívül súlyos beavatkozás. De az általam ismert információk alapján úgy ítéltem meg, hogy ez teljes mértékben szükséges

– fogalmazott. A szakszervezet, a Kommunal szerint a problémák egyik oka az lehet, hogy az éjszakai műszakban nem volt megfelelő vezetői felügyelet. A vezetők többnyire nappal dolgoztak, így nem ellenőrizték rendszeresen, mi zajlik éjjel. Normann azonban óvatosan nyilatkozott, és kijelentette: a vizsgálatnak kell kiderítenie, voltak-e éjszakai vezetők a helyszínen. Hozzátette, hogy az sem világos, miért nem tudták a dolgozók az alapvető feladatokat elvégezni állandó vezetői jelenlét nélkül.