Svédország

Brutális elbánás: félmeztelenül, vizeletben fetrengtek a betegek egy idősek otthonában

Svédországban nagy felháborodást váltott ki, hogy egy teljes éjszakai gondozói csoportot felfüggesztettek. Az idősgondozók súlyos mulasztásokat követtek el, és az önkormányzati vizsgálat szerint az ellátottakat évek óta elhanyagolhatták.
Svédországban hatalmas felháborodást váltott ki, hogy Uddevalla önkormányzata nyáron felfüggesztette az idősgondozók teljes éjszakai műszakját. Akkor a részleteket titokban tartották, mostanra azonban kiderült: a dolgozók sorozatosan és súlyosan elhanyagolták feladataikat, amivel időseket tettek ki szenvedésnek.

Idősgondozó botrány Svédországban: félmeztelenül hagyták az időseket, gyógyszert nem kaptak, és évek óta tartó visszaélések kerültek felszínre.
Fotó: AFP

Az önkormányzati vizsgálat szerint több ellátottat félmeztelenül hagytak kerekesszékben egész éjszakára, másoktól megtagadták a vécéhasználatot vagy az inkontinencia-védelem cseréjét, sőt előfordult, hogy nem kapták meg időben, vagy egyáltalán nem kapták meg a gyógyszereiket. 

Egy esetben az is kiderült, hogy egy idősgondozó a gondozott lábai közé hajtotta a fejét, miközben egy kollégája kinevette az idős embert. 

Más alkalommal pedig annak ellenére sem hívtak mentőt, hogy a helyzet indokolta volna.

Az idősgondozó munkatársak felelőssége

Ann-Charlotte Gustafsson helyi politikus és a szociális bizottság elnöke döbbenettel reagált a történtekre. 

Az ember bestiálisnak, dühösnek, kétségbeesettnek, felháborodottnak érzi magát. Ilyesminek egyáltalán nem szabadna előfordulnia

– mondta a TV4-nek adott interjúban. A városvezetés egy sajtótájékoztatón elismerte, hogy a problémák valószínűleg nem csak az elmúlt években jelentkeztek. Gustafsson hangsúlyozta: 

Kiderült, hogy ez nem csupán ebben a ciklusban fordult elő, hanem hosszabb ideje fennáll.

Malin Normann szociális igazgató megvédte a döntést, miszerint a teljes csoportot felfüggesztették.

 Tisztában vagyunk vele, hogy ez rendkívül súlyos beavatkozás. De az általam ismert információk alapján úgy ítéltem meg, hogy ez teljes mértékben szükséges

– fogalmazott. A szakszervezet, a Kommunal szerint a problémák egyik oka az lehet, hogy az éjszakai műszakban nem volt megfelelő vezetői felügyelet. A vezetők többnyire nappal dolgoztak, így nem ellenőrizték rendszeresen, mi zajlik éjjel. Normann azonban óvatosan nyilatkozott, és kijelentette: a vizsgálatnak kell kiderítenie, voltak-e éjszakai vezetők a helyszínen. Hozzátette, hogy az sem világos, miért nem tudták a dolgozók az alapvető feladatokat elvégezni állandó vezetői jelenlét nélkül.

Országos gond az idősgondozásban

Az uddevallai ügy csak egy példa a Svédországban régóta húzódó problémák közül. Az idősgondozás országszerte munkaerőhiánnyal küzd: nehezen találnak képzett dolgozókat, akik megfelelően beszélnek svédül. A nyelvi akadályok miatt nő a félreértések kockázata, ami veszélyeztetheti a betegek biztonságát.

Egy korábbi eset országos visszhangot váltott ki: egy idős nőnek tévedésből macskaeledelt szolgáltak fel reggelire, amit a személyzet nyelvi nehézségeivel magyaráztak. 

Ez is rámutat arra, hogy a rendszer tartós gondokkal küzd, és nem csupán elszigetelt botrányról van szó.

A felfüggesztett idősgondozók jelenleg fizetést kapnak, amíg tart a vizsgálat. 

Egyelőre nem indult rendőrségi eljárás, de Malin Normann szerint ez nem kizárt, ha új bizonyítékok kerülnek elő. Azt, hogy pontosan milyen mértékben szenvedtek kárt az idősek, illetve mekkora mértékben mulasztott a személyzet, a vizsgálatnak kell feltárnia.

 

