Brutális elbánás: félmeztelenül, vizeletben fetrengtek a betegek egy idősek otthonában

Svédországban hatalmas felháborodást váltott ki, hogy Uddevalla önkormányzata nyáron felfüggesztette az idősgondozók teljes éjszakai műszakját. Akkor a részleteket titokban tartották, mostanra azonban kiderült: a dolgozók sorozatosan és súlyosan elhanyagolták feladataikat, amivel időseket tettek ki szenvedésnek.
Az önkormányzati vizsgálat szerint több ellátottat félmeztelenül hagytak kerekesszékben egész éjszakára, másoktól megtagadták a vécéhasználatot vagy az inkontinencia-védelem cseréjét, sőt előfordult, hogy nem kapták meg időben, vagy egyáltalán nem kapták meg a gyógyszereiket.
Egy esetben az is kiderült, hogy egy idősgondozó a gondozott lábai közé hajtotta a fejét, miközben egy kollégája kinevette az idős embert.
Más alkalommal pedig annak ellenére sem hívtak mentőt, hogy a helyzet indokolta volna.
Ann-Charlotte Gustafsson helyi politikus és a szociális bizottság elnöke döbbenettel reagált a történtekre.
Az ember bestiálisnak, dühösnek, kétségbeesettnek, felháborodottnak érzi magát. Ilyesminek egyáltalán nem szabadna előfordulnia
– mondta a TV4-nek adott interjúban. A városvezetés egy sajtótájékoztatón elismerte, hogy a problémák valószínűleg nem csak az elmúlt években jelentkeztek. Gustafsson hangsúlyozta:
Kiderült, hogy ez nem csupán ebben a ciklusban fordult elő, hanem hosszabb ideje fennáll.
Malin Normann szociális igazgató megvédte a döntést, miszerint a teljes csoportot felfüggesztették.
Tisztában vagyunk vele, hogy ez rendkívül súlyos beavatkozás. De az általam ismert információk alapján úgy ítéltem meg, hogy ez teljes mértékben szükséges
– fogalmazott. A szakszervezet, a Kommunal szerint a problémák egyik oka az lehet, hogy az éjszakai műszakban nem volt megfelelő vezetői felügyelet. A vezetők többnyire nappal dolgoztak, így nem ellenőrizték rendszeresen, mi zajlik éjjel. Normann azonban óvatosan nyilatkozott, és kijelentette: a vizsgálatnak kell kiderítenie, voltak-e éjszakai vezetők a helyszínen. Hozzátette, hogy az sem világos, miért nem tudták a dolgozók az alapvető feladatokat elvégezni állandó vezetői jelenlét nélkül.
Az uddevallai ügy csak egy példa a Svédországban régóta húzódó problémák közül. Az idősgondozás országszerte munkaerőhiánnyal küzd: nehezen találnak képzett dolgozókat, akik megfelelően beszélnek svédül. A nyelvi akadályok miatt nő a félreértések kockázata, ami veszélyeztetheti a betegek biztonságát.
Egy korábbi eset országos visszhangot váltott ki: egy idős nőnek tévedésből macskaeledelt szolgáltak fel reggelire, amit a személyzet nyelvi nehézségeivel magyaráztak.
Ez is rámutat arra, hogy a rendszer tartós gondokkal küzd, és nem csupán elszigetelt botrányról van szó.
A felfüggesztett idősgondozók jelenleg fizetést kapnak, amíg tart a vizsgálat.
Egyelőre nem indult rendőrségi eljárás, de Malin Normann szerint ez nem kizárt, ha új bizonyítékok kerülnek elő. Azt, hogy pontosan milyen mértékben szenvedtek kárt az idősek, illetve mekkora mértékben mulasztott a személyzet, a vizsgálatnak kell feltárnia.