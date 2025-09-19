Ilaria Salis napjai meg vannak számlálva: Magyarország nem felejt

Kedden az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) dönt Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ha ez megtörténik, újra megnyílhat egy ellene indított büntetőeljárás Magyarországon.

Kedden az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) dönt Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztéséről

Fotó: AFP

Ilaria Salis retteg

Ilaria Salis olasz európai parlamenti képviselő, aki több mint egy évet töltött fogva Magyarországon, mielőtt megválasztották az Európai Parlamentbe, azt mondja, attól tart, hogy Budapest „politikai bosszút” forral ellene, napokkal a mentelmi jogáról döntő szavazás előtt. Salis csütörtökön a Politicónak nyilatkozva azt mondta:

Ez a szavazás az alapvető jogok védelméről szól, nem csak rólam.

A 40 éves Salist 2023 februárjában tartóztatták le Budapesten. Mint ismert,

Ilaria Salis és szélsőbaloldali társai Budapest utcáin ártatlan járókelőkre támadtak, brutálisan összeverve őket, néhányukat szinte élettelen állapotban hagyva hátra.

Salis tagadta a vádakat, mondván, hogy azok politikai indíttatásúak voltak, és miután mandátumot és így mentelmi jogot szerzett az Európai Parlamentben, szabadon engedték. Ez azonban megváltozhat, ha a bizottság a magyar hatóságok kérésére megszavazza mentelmi jogának felfüggesztését. A szavazásra június 24-én került volna sor, de azt elhalasztották, mert Adrián Vázquez Lázara, az Európai Néppárt jelentéstevője nem nyújtotta be időben a szükséges jelentést.

Ha a JURI támogatja mentelmi jogának megvonását, akkor egy újabb szavazásra kerül sor az összes európai parlamenti képviselő részvételével, valószínűleg októberben Strasbourgban.

Ebben az esetben Salis továbbra is képviselő maradna, de vádemeléssel nézhetne szembe, ha Magyarország európai elfogatóparancsot ad ki. Ügyvédei szerint Salist még a strasbourgi szavazás napján letartóztathatják. A Salisról szóló szavazásra egyidejűleg kerül sor a Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló szavazással.