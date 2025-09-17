Európa a káosz szélén: Brüsszel migrációs tervei csődöt mondtak

Az európai uniós migrációs stratégiák kudarcot vallottak. Egyre többen döbbennek rá, hogy sürgős intézkedésekre van szükség a helyzet további romlásának megakadályozására. Az illegális bevándorlás miatt nőtt a bűnözés, és több európai nagyvárosban kialakultak a no-go övezetek. Mikor ismerik végre el Brüsszelben, hogy hatalmasat tévedtek?

Az illegális bevándorlás örökre megváltoztatta Európát

Fotó: MN Archív

Az elmúlt hónapban Brüsszelben több mint húsz lövöldözés történt, hét ember életét követelve. A belga főügyész figyelmeztette a lakosságot, hogy bárki célponttá válhat az utcán. Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával, és más támadásokkal is összefüggésbe hozzák. Németországban bevándorlók szúrtak meg egy amerikai fiatalembert, aki nőket próbált megvédeni. Eközben Nagy-Britanniában a bűnözési statisztikák látványosan romlanak és a migránsok elhelyezése elleni tüntetések országos méretűvé váltak. A nyugati városok lakói egyre védtelenebbnek érzik magukat a fokozódó migránserőszak miatt. Londonban például óránként 13 telefonlopás történik, mivel a szervezett bűnözői csoportok nagy erővel tevékenykednek.

Thilo Sarrazin, a korábbi német pénzügyminiszter úgy látja, hogy Németország helyzete még súlyosabb, mint amit 15 évvel ezelőtti könyvében előre jelzett. A nagymértékű bevándorlás, a növekvő bűnözés, az oktatási és szakképzési rendszerek hiányosságai, valamint a gyenge gazdasági teljesítmény tovább rontják a helyzetet. Sarrazin szerint

nem az a kérdés, hogy Németország létezni fog-e száz év múlva, hanem hogy a lakói németek maradnak-e, illetve lesz-e bármilyen kapcsolatuk a német kultúrával.

Az illegális migráció visszafordíthatatlanul formálta át Európa társadalmi felépítését és identitását – nyilatkozta Nicolas Monti. A francia Observatoire de l'Immigration & de la Démographie (OID) vezetője a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Feszt rendezvényén beszélt arról, miért tartja a magyar migrációs stratégiát példamutatónak Európa számára, és miért bukott szerinte Nyugat‑Európa integrációs modellje.



Ami biztosan kijelenthető, az az, hogy a bevándorlás már most is példátlan és előre nem látott módon változtatta meg Európa demográfiai szerkezetét

– fogalmazott Nicolas Monti, az OID társalapítója.