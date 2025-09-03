Aggasztó képet fest Európa jövőjéről az EP-képviselő

Schaller-Baross Ernő, a Fidesz európai parlamenti képviselője aggasztó képet festett Európa jelenlegi helyzetéről és az illegális migráció veszélyeiről egy a német Junge Freitheit hetilapnak adott interjújában. A politikus szerint az elmúlt évtizedek, különösen az utóbbi 15 év bevándorlási hullámai súlyos kihívás elé állították a kontinenst, amellyel az nem tudott megbirkózni.

Az illegális migrációt a nyugat-európai országok bőkezű szociális juttatásai is szították (Fotó: NurPhoto via AFP)

Európa képtelen volt integrálni az elmúlt ötven, de főleg az utóbbi tizenöt év érkezőit

– fogalmazott Schaller-Baross. Az ellenőrizetlen tömeges bevándorlás korábban biztonságos országokban is „súlyos következményekkel járó konfliktusokat” szított – mutatott rá a képviselő. A 2015-ös migrációs válságra utalva Schaller-Baross kiemelte, hogy az érkezők többsége valójában nem menekült, hanem gazdasági migráns volt, akiket a nyugat-európai államok „bőkezű szociális rendszerei” vonzottak. A Fidesz politikusa szerint ha nem történik azonnali változás, az EU tagállamai összeomlás felé tartanak.

Alapvető irányváltás nélkül az az Európa, amit ismerünk, a szakadék szélére kerül

– figyelmeztetett. Schaller-Baross bírálta az Európai Bizottságot, amiért szerinte „eleve abból indul ki, hogy a migráció pozitív jelenség”, ez pedig „eltompítja az érzékenységet azokra a veszélyekre, amelyek azóta a nyugat-európai mindennapok részévé váltak”. A képviselő Angela Merkel volt német kancellár elhíresült „Megoldjuk” kijelentését is kritizálta, amely szerinte „húzó tényezőként” hatott a migrációra.

Ez a helyzet fenyegette Magyarország és lakosságának biztonságát, ezért a magyar kormánynak cselekednie kellett

– magyarázta, utalva a magyar határvédelmi intézkedésekre. Magyarország határvédelmi rendszere „nemcsak saját országát, hanem az egész schengeni térséget védi”, miközben éles támadásokat kap az EU-tól és számos brüsszeli képviselőtől – hangsúlyozta Schaller-Baross Ernő.