Nagy-Britannia bekeményít: nemet mond az illegális migránsokra

Nagy-Britannia új belügyminisztere, Shabana Mahmood határozott fellépést ígért az illegális migráció megfékezésére. A politikus kijelentette, hogy akár a vízumkiadás felfüggesztésével is fenyegetné azokat az országokat, amelyek nem működnek együtt a migránsok visszafogadásában – írja a The Independent brit napilap.

A britek torkig vannak az illegális migrációval (Fotó: NurPhoto via AFP)

Mahmood, aki mindössze három napja tölti be ezt a pozíciót, hangsúlyozta, hogy „bármit megtesz”, ami szükséges a kis csónakokkal érkező migránsok megállításához. Az idei évben már több mint 30 ezren keltek át a La Manche csatornán, ami rekordnak számít.

A belügyminiszter elmondta, hogy az úgynevezett „Five Eyes” szövetség (Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada és Új-Zéland hírszerzési együttműködése) tagjaival már tárgyalt a lehetséges intézkedésekről.

Azoknál az országoknál, amelyek nem működnek együtt, megbeszéltük, hogyan tudunk sokkal összehangoltabb lépéseket tenni a Five Eyes országok között. Számunkra ez azt jelenti, hogy a jövőben esetleg bevezetjük a vízumok kiadásának felfüggesztését, csak hogy világos legyen: elvárjuk, hogy az országok együttműködjenek, betartsák a szabályokat, és ha valamelyik állampolgáruknak nincs joga tartózkodni az országunkban, akkor vissza kell fogadniuk őket

– nyilatkozta Mahmood.

A munkáspárti kormány tagja kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet „teljességgel elfogadhatatlan”, és sürgős cselekvésre van szükség. Mahmood azt is jelezte, hogy megvizsgálják az Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEE) alkalmazását érintő jogszabályok és iránymutatások módosításának lehetőségét is.

Mahmood sietve bejelentett lépései kísértetiesen emlékeztetnek Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője által bejelentett tervekre. Mint arról beszámoltunk, Farage mindenképpen kiléptetné Nagy-Britanniát az Emberi Jogok Európai Egyezményéből, és részben ösztönzőkkel, részben szankciókkal mindenkit eltávolítana az országból, aki illegálisan érkezett.

A jelenlegi baloldali kormány kapkodása nem véletlen: az elmúlt hetek eseményei bebizonyították, hogy a britek egyre inkább torkig vannak a migránsokkal, ez pedig a pártok népszerűségi mutatóin is meglátszik.