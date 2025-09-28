Véres tragédia Indiában: ártatlan gyerekeket taposott a tömeg

Több tízezer ember gyűlt össze szombaton Vijay a színészből lett politikus kampányrendezvényén Indiában Tamilnádu államban a déli Karur kerületben.

Rokonok gyászolnak Indiában, miután átvették egy áldozat holttestét, aki tegnap este, 2025. szeptember 28-án egy kampányrendezvényen kitört tömegszerencsétlenségben vesztette életét (Fotó: AFP)

A helyi média beszámolója szerint az esemény több órás késéssel kezdődött. A televízióban sugárzott felvételeken látszott, hogy az emberek elájultak a zsúfolt tömegben – írja a BBC.

Tamilnádu állam miniszterelnöke, M. K. Sztálin Karurban újságíróknak elmondta, hogy 39 ember halt meg, míg 51 embert kórházban kezelnek. A halálos áldozatok között legalább 17 nő, 13 férfi és kilenc gyermek van

– tette hozzá.

Sztálin közölte, hogy egymillió rúpiás (11 300 dollár, mintegy 8400 font) kártérítést fizetnek az elhunytak hozzátartozóinak, és az ügy kivizsgálása megkezdődött.

36 DEAD.

8 CHILDREN.

16 WOMEN.

Improper planning at Actor Vijay’s rally in Karur, T.N leads to death of innocent peoples.🙏🏼#RIP #india pic.twitter.com/hh7ko7Xin7 — nidhwa (@nidhwa) September 28, 2025

Narendra Modi indiai miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében „tragikusnak” és „mélységesen elszomorítónak” nevezte a történteket.

Indiában nem ritkák a halálos tömegbalesetek, és csak idén több hasonló tragédia is történt, például a híres Kumbh Mela hindu fesztiválon és egy krikettstadion előtt.