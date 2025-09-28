Véres tragédia Indiában: ártatlan gyerekeket taposott a tömeg

Több tízezer ember gyűlt össze szombaton Vijay a színészből lett politikus kampányrendezvényén Indiában Tamilnádu államban a déli Karur kerületben.
A helyi média beszámolója szerint az esemény több órás késéssel kezdődött. A televízióban sugárzott felvételeken látszott, hogy az emberek elájultak a zsúfolt tömegben – írja a BBC.
Tamilnádu állam miniszterelnöke, M. K. Sztálin Karurban újságíróknak elmondta, hogy 39 ember halt meg, míg 51 embert kórházban kezelnek. A halálos áldozatok között legalább 17 nő, 13 férfi és kilenc gyermek van
– tette hozzá.
Sztálin közölte, hogy egymillió rúpiás (11 300 dollár, mintegy 8400 font) kártérítést fizetnek az elhunytak hozzátartozóinak, és az ügy kivizsgálása megkezdődött.
Narendra Modi indiai miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében „tragikusnak” és „mélységesen elszomorítónak” nevezte a történteket.
Indiában nem ritkák a halálos tömegbalesetek, és csak idén több hasonló tragédia is történt, például a híres Kumbh Mela hindu fesztiválon és egy krikettstadion előtt.