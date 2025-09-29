Irán dühösen reagált, miután a kiterjedt ENSZ-szankciók életbe léptek a nukleáris tárgyalások kudarcát követően. A teheráni külügyminisztérium „indokolatlannak” nevezte az intézkedések visszaállítását, amelyek várhatóan széles körű hatást gyakorolnak az ország már most is válságban lévő gazdaságára – írja a The Guardian.

Irán az atommal játszik, amiért most az egész nemzet fizetni fog

Ahogy az Origon is beszámoltuk róla egy évtized után először léptek ismét életbe átfogó ENSZ-szankciók Irán ellen, miután az utolsó pillanatban tartott nukleáris tárgyalások a nyugati hatalmakkal nem hoztak áttörést. Az intézkedések megtiltják az iráni nukleáris és ballisztikus rakétaprogrammal kapcsolatos tranzakciókat, és várhatóan tovább súlyosbítják az ország már így is válságos gazdasági helyzetét. A vasárnapi közleményben, miközben az iráni riál (IRR) történelmi mélypontra zuhant az amerikai dollárral szemben, az iráni külügyminisztérium élesen bírálta a döntést.

A hatályon kívül helyezett határozatok újraaktiválása jogilag megalapozatlan és indokolhatatlan (...) Minden országnak tartózkodnia kell attól, hogy elismerje ezt a jogellenes helyzetet

– állt a közleményben. Európai és amerikai diplomaták hangsúlyozták, hogy a szankciók visszaállítása ellenére a diplomáciai folyamat nem ért véget. Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio felszólította Teheránt, hogy fogadja el a közvetlen tárgyalásokat. Arra is felszólította az ENSZ tagállamait, hogy azonnal hajtsák végre a szankciókat, hogy

nyomást gyakoroljanak Irán vezetésére, hogy az a nemzetéért helyesen cselekedjen, és ezzel szavatolja a világ biztonságát.

A brit, francia és német külügyminiszterek közös nyilatkozatban jelezték, hogy továbbra is törekednek egy olyan diplomáciai megoldásra, amely biztosítja, hogy Irán soha nem jut nukleáris fegyverhez. Egyúttal felszólították Teheránt, hogy tartózkodjon minden eszkalációt okozó lépéstől.

Az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas kijelentette, hogy a szankciók nem jelenthetik a diplomácia végét, és hogy végleges megoldás az iráni nukleáris kérdésre csak tárgyalások útján érhető el. Irán engedélyezte, hogy az ENSZ-ellenőrök visszatérjenek nukleáris létesítményeibe, de Maszúd Pezeshkian elnök közölte, hogy az Egyesült Államok csak rövid ideig tartó enyhítést ajánlott fel annak fejében, hogy Irán átadja teljes dúsított uránkészletét – ezt a javaslatot pedig elfogadhatatlannak nevezte.