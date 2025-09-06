Eltüntetik Irán legsötétebb titkait

Teherán legnagyobb temetőjében, a Behesht-e Zahra sírkertben parkoló építése zajlik azon a részen, ahol az 1978–79-es iszlám forradalom utáni tömeges kivégzések áldozatait temették el. A Lot 41 néven ismert területen évtizedek óta több ezer ember nyugszik, akiket a forradalom utáni megtorlások idején végeztek ki. Irán tisztviselői megerősítették, hogy a sírhely fölött parkoló létesül, de a döntést sem erkölcsi, sem jogi szempontból nem mindenki tartja elfogadhatónak.

Irán temetőit sorra felszámolják

Műholdfelvételek tanúsága szerint augusztusban kezdődött meg a burkolás, és augusztus 18-án már a terület fele friss aszfaltréteg alatt volt.

A reformpárti Shargh napilap idézte Mohammad Javad Tajikot, a temető igazgatóját, aki szerint a parkoló a szomszédos parcellába érkező látogatók kényelmét szolgálja majd.

Itt a hatóságok a közelmúltban elhunytakat, köztük az Irán–Izrael háború halálos áldozatait tervezik eltemetni. A teheráni alpolgármester, Davood Goudarzi az állami televízióban úgy fogalmazott:

Ebben a helyben a forradalom első napjainak képmutatói lettek eltemetve, és évek óta változatlanul állt. Javasoltuk a tér rendezését. Mivel szükségünk volt egy parkolóra, a hely előkészítésére engedélyt kaptunk. A munka precíz és okos módon folyik.

A helyszínt korábban is szigorúan ellenőrizték, a hatóságok éveken át figyelték, nem gyűlnek-e össze megemlékezők. A sírkövek megrongálása, a fák kiszárítása és a terület felszámolása is része volt annak a folyamatnak, amelyet a szakértők a múlt nyomainak eltörlésével azonosítanak.

Nemzetközi bírálatok

Shahin Nasiri, az Amszterdami Egyetem oktatója szerint a döntés ennek a szakasznak parkolóvá alakításáról beleillik a tágabb mintázatba, és a pusztítási folyamat végső fázisát jelenti.

A kutató úgy véli, hogy 5–7 ezer ember maradványai lehetnek a föld alatt, köztük kommunisták, monarchisták, fegyveresek és mások, akiket az állam „vallási törvényen kívülinek” minősített.

Egy ENSZ-jelentéstevő korábban úgy fogalmazott, hogy Irán a temetők felszámolásával megpróbálja eltüntetni vagy elrejteni azokat a bizonyítékokat, amelyek a jogi felelősségre vonást szolgálhatnák.

Mohsen Borhani, ismert iráni ügyvéd a Sharghnak nyilatkozva a lépést sem erkölcsileg, sem jogilag nem tartotta elfogadhatónak, hozzátéve, hogy a parcellában nemcsak politikai okokból kivégzettek, hanem hétköznapi emberek is nyugszanak.