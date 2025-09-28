Újabb szankciókat vezetett be Irán ellen az ENSZ

A büntetőintézkedések egy „snapback” nevű mechanizmus révén léptek életbe, amelyet Irán 2015-ös, világhatalmakkal kötött nukleáris megállapodása tartalmaz, és akkor léptek hatályba, amikor az iráni gazdaság már amúgy is válságban van.

Az ENSZ szankciókat vezetett be Irán ellen (Fotó: ATTA KENARE / AFP)

Az iráni rial árfolyama rekordmélyre zuhant, ami még inkább felhajtja az élelmiszerárakat, és megnehezíti a mindennapi életet. Ez érinti a húst, a rizst és más alapvető élelmiszereket is. Eközben az emberek attól tartanak, hogy Irán és Izrael – sőt, akár az Egyesült Államok – között újabb összecsapások törhetnek ki, mivel a júniusi, 12 napos háború során támadás érte rakétabázisokat, amelyeket most újjáépítenek.

Aktivisták az elnyomás erősödésétől félnek az Iszlám Köztársaságon belül, ahol állítólag már több embert végeztek ki idén, mint az elmúlt három évtizedben bármikor. Sina, egy 12 éves fiú édesapja, aki csak keresztnevét vállalta a következményektől tartva, azt mondta, hogy az ország soha nem élt át ennyire nehéz időszakot, még az 1980-as évekbeli iráni–iraki háború és az azt követő évtizedek szankciói alatt sem.

Visszavont szankciók Irán ellen

A snapbacket úgy tervezték, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában ne lehessen megvétózni, vagyis Kína és Oroszország önmagában nem tudja megakadályozni – ahogy korábban más, Teherán elleni intézkedések esetében próbálták. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton „csapdának” nevezte a mechanizmust Irán számára – írja a NPR.

Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság 30 nappal ezelőtt indította el az újraaktiválást, miután Irán tovább korlátozta nukleáris programjának ellenőrzését, és patthelyzet alakult ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokban.

Irán eközben kilépett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megfigyelési köréből azután, hogy Izrael a júniusi háború során támadást mért az ország nukleáris létesítményeire. Közben továbbra is 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránkészlettel rendelkezik – ez csupán egy lépésre van a 90 százalékos, fegyvergyártásra alkalmas szinttől –, ami nagyrészt elegendő több atombomba előállításához, ha Teherán a fegyverkezés felé mozdulna. Irán régóta állítja, hogy nukleáris programja békés célú, de a Nyugat és a NAÜ szerint 2003-ig szervezett fegyverprogramot folytatott.

UN Imposes ‘Snapback’ Sanctions on a Hungrier, Poorer and More Anxious Iran https://t.co/vayNX8yoxM — The Japan News (@The_Japan_News) September 28, 2025

A három európai ország vasárnap kijelentette, hogy „továbbra is minden erőfeszítést megtesznek a hirtelen urándúsítás megakadályozására”.

Irán azonban nem engedélyezte a NAÜ ellenőreinek a hozzáférést nukleáris létesítményeihez, és nem nyújtott be jelentést a magas dúsítású uránkészletéről.