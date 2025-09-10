Újabb európai ország tiltja be az iskolai mobilhasználatot

A svéd kormány radikális lépésre szánta el magát az oktatás terén: 2026 őszétől megtilták az iskolai mobilhasználatot az általános iskolák alsó tagozatán – írja a svéd hírportál.

Újabb európai ország korlátozza az iskolai mobilhasználatot (Fotó: Connect Images via AFP)

A kormány új oktatási tervének részeként bevezetendő intézkedésről a Sveriges Radio Ekot adott hírt. A mobiltelefon-tilalom a kormány azon törekvésének része, hogy javítsa az iskolai eredményeket és csökkentse a figyelemelterelő tényezőket a tanteremben.

Az a cél, hogy a diákok a matematikára koncentráljanak, ne pedig a TikTokot görgessék. A szünetekben pedig élvezzék a barátaikkal való időtöltést vagy a focizást

– indokolta az intézkedést Simona Mohamsson oktatási miniszter.

A kormány 95 millió svéd koronát különített el a következő évi költségvetésben a döntés végrehajtására.

Több északi országban is sikert aratott az iskolai mobilhasználat korlátozása

Svédország nem az első állam Észak-Európában, amely korlátozza az iskolai mobilhasználatot. Mint arról beszámoltunk, Norvégia tavaly vezetett be korlátozást, nemrég pedig Dánia is napirendre vette a mobileszközök használatának betiltását az iskolákban.

Le Danemark veut interdire les téléphones portables à l'écolehttps://t.co/tqcQmj3WD0 pic.twitter.com/rYVxmvY40P — BFMTV (@BFMTV) February 25, 2025

Finnországgal kapcsolatban a Samnytt számolt be egy sikertörténetről. A Helsinki közelében található Sipoo egyik iskolájában tavaly ősszel vezették be, hogy a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályos tanulók leadják mobiltelefonjaikat a tanítási nap kezdetén, és csak a nap végén kapják vissza azokat. A projekt olyan sikeresnek bizonyult a tanulási környezet javításában, hogy a következő tanévben kiterjesztik több évfolyamra is – írja a svéd portál.

Az első naptól kezdve nagyon jól működött. Remek rutinná vált. Nincs semmi bonyodalom, a diákok tudják, hogy a telefonokat begyűjtjük, és mindenkinek megvan a saját helye a dobozban

– nyilatkozta Rebecca Backman, az ötödik és hatodik osztályosok tanára az Yle finn közszolgálati médiának.

A diákok is pozitívan nyilatkoztak az új rendszerről.

Elég jó volt, mert tavaly néhányan a telefonjukat nézegették óra közben, és senki sem tudott koncentrálni. Idén jobb lett, mindenkinek van bizonyos fokú koncentrációja a feladatára

– mondta az iskola egyik tanulója, Wanja Vuorinen.