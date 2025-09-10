Újabb európai ország tiltja be az iskolai mobilhasználatot

A svéd kormány radikális lépésre szánta el magát az oktatás terén: 2026 őszétől megtilták az iskolai mobilhasználatot az általános iskolák alsó tagozatán – írja a svéd hírportál.
A kormány új oktatási tervének részeként bevezetendő intézkedésről a Sveriges Radio Ekot adott hírt. A mobiltelefon-tilalom a kormány azon törekvésének része, hogy javítsa az iskolai eredményeket és csökkentse a figyelemelterelő tényezőket a tanteremben.
Az a cél, hogy a diákok a matematikára koncentráljanak, ne pedig a TikTokot görgessék. A szünetekben pedig élvezzék a barátaikkal való időtöltést vagy a focizást
– indokolta az intézkedést Simona Mohamsson oktatási miniszter.
A kormány 95 millió svéd koronát különített el a következő évi költségvetésben a döntés végrehajtására.
Svédország nem az első állam Észak-Európában, amely korlátozza az iskolai mobilhasználatot. Mint arról beszámoltunk, Norvégia tavaly vezetett be korlátozást, nemrég pedig Dánia is napirendre vette a mobileszközök használatának betiltását az iskolákban.
Finnországgal kapcsolatban a Samnytt számolt be egy sikertörténetről. A Helsinki közelében található Sipoo egyik iskolájában tavaly ősszel vezették be, hogy a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályos tanulók leadják mobiltelefonjaikat a tanítási nap kezdetén, és csak a nap végén kapják vissza azokat. A projekt olyan sikeresnek bizonyult a tanulási környezet javításában, hogy a következő tanévben kiterjesztik több évfolyamra is – írja a svéd portál.
Az első naptól kezdve nagyon jól működött. Remek rutinná vált. Nincs semmi bonyodalom, a diákok tudják, hogy a telefonokat begyűjtjük, és mindenkinek megvan a saját helye a dobozban
– nyilatkozta Rebecca Backman, az ötödik és hatodik osztályosok tanára az Yle finn közszolgálati médiának.
A diákok is pozitívan nyilatkoztak az új rendszerről.
Elég jó volt, mert tavaly néhányan a telefonjukat nézegették óra közben, és senki sem tudott koncentrálni. Idén jobb lett, mindenkinek van bizonyos fokú koncentrációja a feladatára
– mondta az iskola egyik tanulója, Wanja Vuorinen.
A telefontilalom nemcsak a tanórákon segítette elő a jobb koncentrációt, de a szünetekben is pozitív változásokat hozott. A diákok fizikailag aktívabbá váltak: a telefonozás helyett játszanak és fociznak. Emellett csökkent az online jelenlét és az állandó frissítések miatti stressz is. Végül, de nem utolsósorban a kezdeményezéssel a szülők is elégedettek.
Magyarországon tavaly szeptember óta tilos mobiltelefonokat használni az iskolákban, ezzel az ország a tizenegyedik lett a korlátozást bevezető európai országok sorában.