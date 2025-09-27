Történelmi megállapodás küszöbén álltak, de Izrael kérése mindent elvágott

A Szíria és Izrael közötti biztonsági megállapodás megkötésére irányuló erőfeszítések az utolsó pillanatban megakadtak, mivel Izrael azt követelte, hogy engedélyezzék számára egy „humanitárius folyosó” megnyitását Szíria déli tartományában, Sweidában – állítják a tárgyalásokkal tisztában lévő források, amelyeket a The Jerusalem Post idézett.

Izrael miniszterelnöke az ENSZ Közgyűlésén elmondta, hogy szerinte olyan megállapodás születhet Szíriával, amely tiszteletben tartja annak szuverenitását, és védi mind Izraelt, mind a régió kisebbségeinek biztonságát Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Szíria és Izrael az elmúlt hetekben közel állt ahhoz, hogy megállapodjon a főbb kérdésekben, miután hónapokig tartó, az Egyesült Államok által közvetített tárgyalásokra került sor Bakuban, Párizsban és Londonban, amelyek a héten New Yorkban megrendezett ENSZ Közgyűlés előkészületei során felgyorsultak.

A megállapodás célja egy demilitarizált övezet létrehozása volt, amely magában foglalná Sweida tartományt, ahol júliusban szektariánus erőszak következtében több száz ember halt meg a druzok, az iszlám egyik ága közül.

Izrael, ahol 120 000 fős drúz kisebbség él, amelynek férfi tagjai az izraeli hadseregben szolgálnak, kijelentette, hogy meg fogja védeni a drúzokat, és ennek védelme érdekében katonai csapásokat hajtott végre Szíriában.

A korábbi párizsi tárgyalásokon Izrael kérte, hogy nyissanak meg egy szárazföldi folyosót Sweida felé a segélyek eljuttatása érdekében, de Szíria elutasította a kérést, mivel azt szuverenitásának megsértésének tekintette.

A szíriai és washingtoni források szerint az izraeli követelés meghiúsította a héten bejelentendő megállapodás tervét.

Elakadtak a tárgyalások Izrael és Szíria között

Tom Barrack amerikai követ, aki a szíriai és izraeli tárgyalások közvetítője, kijelentette, hogy a régóta ellenséges országok közel állnak egy megállapodás megkötéséhez.

Egy szíriai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy az ENSZ Közgyűlésének kezdete előtti tárgyalások „pozitívak” voltak, de ezen a héten nem folytattak további tárgyalásokat az izraeli tisztviselőkkel.

Netanjahu pénteken az ENSZ Közgyűlésén elmondta, hogy szerinte olyan megállapodás születhet Szíriával, amely tiszteletben tartja annak szuverenitását, és védi mind Izraelt, mind a régió kisebbségeinek biztonságát.