Ezek az országok nemet mondtak az Izrael elleni uniós szankciókra

A Bizottság számításai szerint a lépés az Izraelből származó teljes uniós import 37 százalékát érintené, ami 2024-ben 15,9 milliárd eurót tett ki. Ez 5,8 milliárd eurónyi árut jelentene, írja az Exxpress.

Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter (Fotó: AFP/Ahmad Gharabli)

Emellett a két miniszter, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter és Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter uniós beutazási tilalmat kapna, vagyonukat pedig befagyasztanák. Tíz magas rangú Hamász-tag szintén szankciók alá esne.

Izrael: „megfelelő válasz” érkezik

Gideon Száár izraeli külügyminiszter az X közösségi oldalon közölte: „Európának ártanak az Izrael elleni lépések”, és bejelentette, hogy országa „megfelelő választ” ad a brüsszeli fenyegetésekre.

Forrás: Képernyőkép

A Bizottság ugyanakkor hozzátette: a holokauszt-emlékezetet ápoló intézmények, így a Jad Vasem támogatása, illetve az antiszemitizmus elleni küzdelem továbbra is kapnának finanszírozást. A tervezett felfüggesztés a 2025–2027-es évek támogatási programjait, valamint egyes intézményi és regionális együttműködési projekteket érintene, összesen mintegy 20 millió euró értékben.

Megosztott tagállamok

A javaslat sorsa ugyanakkor erősen kérdéses, hiszen több tagállam határozottan ellenezte a lépést. Ausztria, Németország, Magyarország, Olaszország és Csehország közösen utasította el az Izrael elleni kereskedelmi korlátozások tervét.

Berlin hivatalosan egyelőre „nem alakított ki végleges álláspontot”, de kormányszóvivője hangsúlyozta: Németország Izrael-politikájában „nem történt alapvető változás”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves Unió helyzetéről szóló beszédét tartja az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Az Európai Parlament ezzel szemben többnyire támogatta a Bizottság fellépését. A testület számos képviselője korábban bírálta az uniós vezetést a gázai humanitárius helyzet kapcsán tanúsított tétlensége miatt. Ursula von der Leyen elnök szigorúbb hangnemű strasbourgi felszólalása, valamint a mostani javaslat részben erre a nyomásra adott válaszként értelmezhető.

Ausztriában a szociáldemokraták és a zöldek európai parlamenti képviselői a szankciók mellett voksoltak, az osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) képviselői ellenezték, a liberális NEOS politikusai pedig tartózkodtak.