Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő helyre utazott Zelenszkij, bármi megtörténhet

Izrael

Ezek az országok nemet mondtak az Izrael elleni uniós szankciókra

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Bizottság szerdán Brüsszelben újabb szankciókat javasolt Izrael ellen, amelyek két izraeli minisztert, szélsőséges telepeseket, valamint a terrorszervezetnek nyilvánított Hamászt érintenék. A javaslat szerint az Izraellel kötött társulási megállapodás egyes kereskedelmi részeit felfüggesztenék, aminek következtében az ország elveszítené eddigi kedvezményes hozzáférését az uniós piachoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
IzraelszankciókmegosztottságtagállamEurópai Unió

A Bizottság számításai szerint a lépés az Izraelből származó teljes uniós import 37 százalékát érintené, ami 2024-ben 15,9 milliárd eurót tett ki. Ez 5,8 milliárd eurónyi árut jelentene, írja az Exxpress.

Izrael
Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter (Fotó: AFP/Ahmad Gharabli)

Emellett a két miniszter, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter és Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter uniós beutazási tilalmat kapna, vagyonukat pedig befagyasztanák. Tíz magas rangú Hamász-tag szintén szankciók alá esne.

Izrael: „megfelelő válasz” érkezik

Gideon Száár izraeli külügyminiszter az X közösségi oldalon közölte: „Európának ártanak az Izrael elleni lépések”, és bejelentette, hogy országa „megfelelő választ” ad a brüsszeli fenyegetésekre.

Forrás: Képernyőkép

A Bizottság ugyanakkor hozzátette: a holokauszt-emlékezetet ápoló intézmények, így a Jad Vasem támogatása, illetve az antiszemitizmus elleni küzdelem továbbra is kapnának finanszírozást. A tervezett felfüggesztés a 2025–2027-es évek támogatási programjait, valamint egyes intézményi és regionális együttműködési projekteket érintene, összesen mintegy 20 millió euró értékben.

Megosztott tagállamok

A javaslat sorsa ugyanakkor erősen kérdéses, hiszen több tagállam határozottan ellenezte a lépést. Ausztria, Németország, Magyarország, Olaszország és Csehország közösen utasította el az Izrael elleni kereskedelmi korlátozások tervét. 

Berlin hivatalosan egyelőre „nem alakított ki végleges álláspontot”, de kormányszóvivője hangsúlyozta: Németország Izrael-politikájában „nem történt alapvető változás”.

EU Commission President Ursula von der Leyen gives her annual State of the Union address during a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on September 10, 2025. EU chief Ursula von der Leyen said on September 10 she would push to sanction "extremist" Israeli ministers and curb trade ties over Gaza, as she warned famine cannot be used as a "weapon of war". "What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world. People killed while begging for food. Mothers holding lifeless babies. These images are simply catastrophic," von der Leyen said. "For the sake of the children, for the sake of humanity -- this must stop." (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves Unió helyzetéről szóló beszédét tartja az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Az Európai Parlament ezzel szemben többnyire támogatta a Bizottság fellépését. A testület számos képviselője korábban bírálta az uniós vezetést a gázai humanitárius helyzet kapcsán tanúsított tétlensége miatt. Ursula von der Leyen elnök szigorúbb hangnemű strasbourgi felszólalása, valamint a mostani javaslat részben erre a nyomásra adott válaszként értelmezhető.

Ausztriában a szociáldemokraták és a zöldek európai parlamenti képviselői a szankciók mellett voksoltak, az osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) képviselői ellenezték, a liberális NEOS politikusai pedig tartózkodtak.

Óriási a baj – megbukott London: migránsoktól fuldoklik a Brit-sziget
Egyedül nukleáris energiával lehet kiszolgálni a világ növekvő áramigényét
Starmer történelmi amerikai beruházásokat jelentett be Trump látogatása alatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!