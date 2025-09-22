Hírlevél

Rendkívüli

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

Izrael

Újabb államok álltak Palesztina mellé – Netanjahu szerint a terrorizmust jutalmazzák

43 perce
Olvasási idő: 9 perc
Franciaország és Szaúd-Arábia hétfőn több tucatnyi világvezetőt hív össze New Yorkba, hogy támogatást szerezzenek a kétállami megoldás számára. Több résztvevő várhatóan hivatalosan is elismeri a palesztin államot – ez a lépés azonban heves izraeli és amerikai reakciókat válthat ki.
Izrael és az Egyesült Államok bojkottálja a találkozót. Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete az eseményt „cirkusznak” nevezte, írja a Reuters.

Izrael
Danny Danon nagykövet, Izrael állandó ENSZ-képviselője beszédet mond az ENSZ Biztonsági Tanácsában (Fotó: Getty Images/AFP/Michael M. Santiago)

Nem gondoljuk, hogy ez hasznos. Szerintünk ez valójában a terrorizmust jutalmazza 

– mondta.

Izraeli tisztviselők szerint válaszul szóba került Ciszjordánia egy részének annektálása, valamint kétoldalú megtorló intézkedések Párizzsal szemben.

Az amerikai kormányzat szintén figyelmeztetett: következményei lehetnek annak, ha Izrael ellen lépnek fel – ideértve Franciaországot is, amelynek elnöke, Emmanuel Macron a New York-i csúcstalálkozót házigazdaként vezeti.

Háború és növekvő sürgetettség

A találkozót az ENSZ Közgyűlése hetének kezdete előtt tartják, miközben Izrael nagyszabású szárazföldi offenzívát indított Gáza városában. Két évvel a Hamász támadása után, amely háborúba sodorta az övezetet, alig látszik esély a tűzszünetre.

A Gázában zajló izraeli hadműveletek és a ciszjordániai telepesek erőszakos akciói miatt egyre sürgetőbbnek érzik sokan, hogy most kell cselekedni, mielőtt a kétállami megoldás végképp elérhetetlenné válik.

A Közgyűlés ebben a hónapban fogadta el azt a hétoldalas nyilatkozatot, amely „kézzelfogható, határidőhöz kötött és visszafordíthatatlan lépéseket” ír elő a kétállami rendezés érdekében, miközben elítéli a Hamászt és felszólítja a szervezetet a fegyverletételre. Izrael és az Egyesült Államok ezt azonnal ártalmasnak és puszta „PR-akciónak” minősítette.

Franciaország vezető szerepben

Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter szerint:

A New York-i nyilatkozat nem egy távoli jövő homályos ígérete, hanem egy menetrend, amely a legfontosabbakkal kezdődik: tűzszünet, a túszok szabadon engedése és a humanitárius segély akadálytalan bejutása Gázába.

Jean Noel Barrot during the meeting of French Entrepreneurs, the REF 2025, organized by the MEDEF at Roland Garros Stadium, in Paris, on August 27, 2025. (Photo by Magali Cohen / Hans Lucas via AFP)
Jean Noel Barrot francia külügyminiszter (Fotó: Hans Lucas/AFP/Magali Cohen)

A francia diplomácia Macron júliusi bejelentésére épít, amelyben a francia elnök kilátásba helyezte Palesztina elismerését. Most vasárnap Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Portugália már hivatalosan is megtette ezt a lépést, hétfőn pedig Franciaország és további öt állam követheti őket.

Egyes országok feltételekhez kötik az elismerést, mások a diplomáciai kapcsolatok fokozatos normalizálását tervezik, a Palesztin Hatóság reformokra tett ígéreteinek teljesítésétől függően.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint lépésük célja „a béke és a kétállami megoldás életben tartása”, amelyhez szerinte „biztonságos Izraelnek és életképes Palesztinának kell egymás mellett léteznie”.

Szimbolikus, de nagy horderejű lépés

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök arra figyelmeztetett: mindez a Hamász „szörnyű terrorizmusát” jutalmazza. Az Egyesült Államok is egyértelmű ellenállását fejezte ki, és arra figyelmeztette a kezdeményező államokat, hogy a palesztin állam elismerése Izrael válaszlépéseit válthatja ki, akár a Nyugati Part egyes részeinek annektálását is.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks to members of a bipartisan delegation of American legislators at the Foreign Ministry in Jerusalem on September 15, 2025. US Secretary of State Marco Rubio said on September 15 that Washington was steadfast in its support for its ally Israel's pursuit of the Gaza war and called for the eradication of Hamas. (Photo by DEBBIE HILL / POOL / AFP)
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök amerikai törvényhozók kétpárti küldöttségének tagjai előtt beszél a külügyminisztériumban, Jeruzsálemben, 2025. szeptember 15-én (Fotó: AFP/Debbie Hill)

A palesztin állam elismerése sokak szerint inkább politikai és erkölcsi jelentőségű, mivel a palesztin vezetés továbbra sem gyakorol teljes ellenőrzést a terület felett, nincs saját hadserege, határai pedig nincsenek nemzetközileg rögzítve. 

A szimbolikus lépés mégis súlyos diplomáciai következményekkel járhat, hiszen a brit és a francia döntéssel a Biztonsági Tanács öt állandó tagja közül már négy támogatja Palesztinát – az Egyesült Államok maradna az egyetlen kivétel.

Washington ellenzi a lépést

Az amerikai kormányzat az utóbbi hónapokban keményítette álláspontját. Marco Rubio külügyminiszter szerint a Hamász csak megerősödne az elismerések hatására, és a folyamat valójában „a terrorizmus jutalmazását” jelenti. 

Washington már jelezte: a palesztin állam elismerése megnehezítheti a gázai tűzszünetet, és további izraeli megtorlásokat válthat ki.

Izrael bizalmatlan, Abbász távol marad

Izrael határozottan ellenzi a palesztin állam elismerését, és nem bízik abban, hogy a 89 éves Mahmúd Abbász valóban végrehajtaná a reformokat, amelyeket idén írásban vállalt Macron felé.

Abbász és a palesztin vezetés személyesen nem lesz jelen New Yorkban, miután az Egyesült Államok nem adott ki vízumot számukra – videóüzenetben kapcsolódnak be. A társházigazda Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös sem utazik el, de a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta, hogy hétfőn videón keresztül szólalhasson fel.

Varsen Aghabekian Shahin palesztin külügyminiszter vasárnap így fogalmazott:

A világ most hangosan kimondja: Palesztinának léteznie kell. Most már meg kell mutatniuk, mik ezek a konkrét lépések.

 

 

