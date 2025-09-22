Újabb államok álltak Palesztina mellé – Netanjahu szerint a terrorizmust jutalmazzák

Izrael és az Egyesült Államok bojkottálja a találkozót. Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete az eseményt „cirkusznak” nevezte, írja a Reuters.
Nem gondoljuk, hogy ez hasznos. Szerintünk ez valójában a terrorizmust jutalmazza
– mondta.
Izraeli tisztviselők szerint válaszul szóba került Ciszjordánia egy részének annektálása, valamint kétoldalú megtorló intézkedések Párizzsal szemben.
Az amerikai kormányzat szintén figyelmeztetett: következményei lehetnek annak, ha Izrael ellen lépnek fel – ideértve Franciaországot is, amelynek elnöke, Emmanuel Macron a New York-i csúcstalálkozót házigazdaként vezeti.
A találkozót az ENSZ Közgyűlése hetének kezdete előtt tartják, miközben Izrael nagyszabású szárazföldi offenzívát indított Gáza városában. Két évvel a Hamász támadása után, amely háborúba sodorta az övezetet, alig látszik esély a tűzszünetre.
A Gázában zajló izraeli hadműveletek és a ciszjordániai telepesek erőszakos akciói miatt egyre sürgetőbbnek érzik sokan, hogy most kell cselekedni, mielőtt a kétállami megoldás végképp elérhetetlenné válik.
A Közgyűlés ebben a hónapban fogadta el azt a hétoldalas nyilatkozatot, amely „kézzelfogható, határidőhöz kötött és visszafordíthatatlan lépéseket” ír elő a kétállami rendezés érdekében, miközben elítéli a Hamászt és felszólítja a szervezetet a fegyverletételre. Izrael és az Egyesült Államok ezt azonnal ártalmasnak és puszta „PR-akciónak” minősítette.
Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter szerint:
A New York-i nyilatkozat nem egy távoli jövő homályos ígérete, hanem egy menetrend, amely a legfontosabbakkal kezdődik: tűzszünet, a túszok szabadon engedése és a humanitárius segély akadálytalan bejutása Gázába.
A francia diplomácia Macron júliusi bejelentésére épít, amelyben a francia elnök kilátásba helyezte Palesztina elismerését. Most vasárnap Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Portugália már hivatalosan is megtette ezt a lépést, hétfőn pedig Franciaország és további öt állam követheti őket.
Egyes országok feltételekhez kötik az elismerést, mások a diplomáciai kapcsolatok fokozatos normalizálását tervezik, a Palesztin Hatóság reformokra tett ígéreteinek teljesítésétől függően.
Keir Starmer brit miniszterelnök szerint lépésük célja „a béke és a kétállami megoldás életben tartása”, amelyhez szerinte „biztonságos Izraelnek és életképes Palesztinának kell egymás mellett léteznie”.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök arra figyelmeztetett: mindez a Hamász „szörnyű terrorizmusát” jutalmazza. Az Egyesült Államok is egyértelmű ellenállását fejezte ki, és arra figyelmeztette a kezdeményező államokat, hogy a palesztin állam elismerése Izrael válaszlépéseit válthatja ki, akár a Nyugati Part egyes részeinek annektálását is.
A palesztin állam elismerése sokak szerint inkább politikai és erkölcsi jelentőségű, mivel a palesztin vezetés továbbra sem gyakorol teljes ellenőrzést a terület felett, nincs saját hadserege, határai pedig nincsenek nemzetközileg rögzítve.
A szimbolikus lépés mégis súlyos diplomáciai következményekkel járhat, hiszen a brit és a francia döntéssel a Biztonsági Tanács öt állandó tagja közül már négy támogatja Palesztinát – az Egyesült Államok maradna az egyetlen kivétel.
Az amerikai kormányzat az utóbbi hónapokban keményítette álláspontját. Marco Rubio külügyminiszter szerint a Hamász csak megerősödne az elismerések hatására, és a folyamat valójában „a terrorizmus jutalmazását” jelenti.
Washington már jelezte: a palesztin állam elismerése megnehezítheti a gázai tűzszünetet, és további izraeli megtorlásokat válthat ki.
Izrael határozottan ellenzi a palesztin állam elismerését, és nem bízik abban, hogy a 89 éves Mahmúd Abbász valóban végrehajtaná a reformokat, amelyeket idén írásban vállalt Macron felé.
Abbász és a palesztin vezetés személyesen nem lesz jelen New Yorkban, miután az Egyesült Államok nem adott ki vízumot számukra – videóüzenetben kapcsolódnak be. A társházigazda Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös sem utazik el, de a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta, hogy hétfőn videón keresztül szólalhasson fel.
Varsen Aghabekian Shahin palesztin külügyminiszter vasárnap így fogalmazott:
A világ most hangosan kimondja: Palesztinának léteznie kell. Most már meg kell mutatniuk, mik ezek a konkrét lépések.