Újabb államok álltak Palesztina mellé – Netanjahu szerint a terrorizmust jutalmazzák

Izrael és az Egyesült Államok bojkottálja a találkozót. Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete az eseményt „cirkusznak” nevezte, írja a Reuters.

Danny Danon nagykövet, Izrael állandó ENSZ-képviselője beszédet mond az ENSZ Biztonsági Tanácsában (Fotó: Getty Images/AFP/Michael M. Santiago)

Nem gondoljuk, hogy ez hasznos. Szerintünk ez valójában a terrorizmust jutalmazza

– mondta.

Izraeli tisztviselők szerint válaszul szóba került Ciszjordánia egy részének annektálása, valamint kétoldalú megtorló intézkedések Párizzsal szemben.

Az amerikai kormányzat szintén figyelmeztetett: következményei lehetnek annak, ha Izrael ellen lépnek fel – ideértve Franciaországot is, amelynek elnöke, Emmanuel Macron a New York-i csúcstalálkozót házigazdaként vezeti.

Háború és növekvő sürgetettség

A találkozót az ENSZ Közgyűlése hetének kezdete előtt tartják, miközben Izrael nagyszabású szárazföldi offenzívát indított Gáza városában. Két évvel a Hamász támadása után, amely háborúba sodorta az övezetet, alig látszik esély a tűzszünetre.

A Gázában zajló izraeli hadműveletek és a ciszjordániai telepesek erőszakos akciói miatt egyre sürgetőbbnek érzik sokan, hogy most kell cselekedni, mielőtt a kétállami megoldás végképp elérhetetlenné válik.

A Közgyűlés ebben a hónapban fogadta el azt a hétoldalas nyilatkozatot, amely „kézzelfogható, határidőhöz kötött és visszafordíthatatlan lépéseket” ír elő a kétállami rendezés érdekében, miközben elítéli a Hamászt és felszólítja a szervezetet a fegyverletételre. Izrael és az Egyesült Államok ezt azonnal ártalmasnak és puszta „PR-akciónak” minősítette.

Franciaország vezető szerepben

Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter szerint:

A New York-i nyilatkozat nem egy távoli jövő homályos ígérete, hanem egy menetrend, amely a legfontosabbakkal kezdődik: tűzszünet, a túszok szabadon engedése és a humanitárius segély akadálytalan bejutása Gázába.

Jean Noel Barrot francia külügyminiszter (Fotó: Hans Lucas/AFP/Magali Cohen)

A francia diplomácia Macron júliusi bejelentésére épít, amelyben a francia elnök kilátásba helyezte Palesztina elismerését. Most vasárnap Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Portugália már hivatalosan is megtette ezt a lépést, hétfőn pedig Franciaország és további öt állam követheti őket.

Egyes országok feltételekhez kötik az elismerést, mások a diplomáciai kapcsolatok fokozatos normalizálását tervezik, a Palesztin Hatóság reformokra tett ígéreteinek teljesítésétől függően.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint lépésük célja „a béke és a kétállami megoldás életben tartása”, amelyhez szerinte „biztonságos Izraelnek és életképes Palesztinának kell egymás mellett léteznie”.

Szimbolikus, de nagy horderejű lépés

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök arra figyelmeztetett: mindez a Hamász „szörnyű terrorizmusát” jutalmazza. Az Egyesült Államok is egyértelmű ellenállását fejezte ki, és arra figyelmeztette a kezdeményező államokat, hogy a palesztin állam elismerése Izrael válaszlépéseit válthatja ki, akár a Nyugati Part egyes részeinek annektálását is.