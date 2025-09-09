Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

Kallas kijelentette: A nemzetközi munka az Oroszország által folytatott háború befejezése érdekében felerősödött, de erre Oroszország még több agresszióval válaszolt. A legnagyobb területi támadást indította a háború keretében, nem fogja leállítani a háborút egészen addig, amíg rá nem kényszerül.
A főképviselő ismertette az EU eddigi támogatásának mértékét:
Az Európai Unió és tagállamai eddig közel 169 milliárd eurónyi támogatást biztosítottak Ukrajnának, amelyből 63 milliárd katonai jellegű segítség volt.
Hozzátette:
Idén pedig a tagállamok ennél sokkal többet fognak adni, 25 milliárd eurót biztosítottak a mai napig.
Kallas hangsúlyozta az Oroszország elleni szankciók hatékonyságát is: A szankciók már megfosztották Oroszországot legalább 450 milliárd dollár forrástól és 154 milliárd dollár egyéb bevételtől. Emellett jelezte, hogy az EU 2027-re teljesen le kívánja állítani az orosz gáz és olaj importját.
A főképviselő kiemelte az ukrán hadsereg megerősítésének fontosságát:
A legnagyobb biztonsági tényező az erős ukrán hadsereg.
Elmondta, hogy az EU már 80 ezer ukrán katonát képzett ki, és tervezik a kiképzések kiterjesztését akár Ukrajnán belül is.
Kallas végül hangsúlyozta az EU üzenetét Oroszország felé:
Az üzenet Oroszországnak egyszerű. Hagyják abba a háborút Ukrajnában.
Figyelmeztetett arra is, hogy Moszkva célja Ukrajna után az egykori szovjet befolyási övezet visszaállítása lehet.
Az Európai Parlament ülésén a képviselők részletesen értékelik majd Ukrajna reformfolyamatát és az uniós tagság felé vezető lépéseket.
Kallas felszólalása végén Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is szót ejtett, amely szerinte kiemelt fontosságú a jövő szempontjából.
Ukrajna európai uniós csatlakozása valami olyasmi, ami reményt ad az ukrán népnek, lehetőséget a szabad életre és prosperitásra
– szögezte le.
Érdemi alapú a csatlakozás, Ukrajna előrelépését fogjuk érzékelni, az egyes klaszter megtárgyalásával indítjuk majd ezt a folyamatot
– jelentette ki.
Szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartja meg évértékelő beszédét, amely Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes vezető szóvivője szerint „mérföldkő az európai demokráciában".
Korábban arról is írtunk, hogy Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája bírálta Magyarországot, amiért továbbra is blokkolja a 6,6 milliárd eurós alapot, amelyből az Ukrajnának adományozott felszereléseket térítenék meg a tagállamoknak.