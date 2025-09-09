Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

Kallas kijelentette: A nemzetközi munka az Oroszország által folytatott háború befejezése érdekében felerősödött, de erre Oroszország még több agresszióval válaszolt. A legnagyobb területi támadást indította a háború keretében, nem fogja leállítani a háborút egészen addig, amíg rá nem kényszerül.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)

Kallas elszabadult az EP-ben

A főképviselő ismertette az EU eddigi támogatásának mértékét:

Az Európai Unió és tagállamai eddig közel 169 milliárd eurónyi támogatást biztosítottak Ukrajnának, amelyből 63 milliárd katonai jellegű segítség volt.

Hozzátette:

Idén pedig a tagállamok ennél sokkal többet fognak adni, 25 milliárd eurót biztosítottak a mai napig.

Kallas hangsúlyozta az Oroszország elleni szankciók hatékonyságát is: A szankciók már megfosztották Oroszországot legalább 450 milliárd dollár forrástól és 154 milliárd dollár egyéb bevételtől. Emellett jelezte, hogy az EU 2027-re teljesen le kívánja állítani az orosz gáz és olaj importját.

A főképviselő kiemelte az ukrán hadsereg megerősítésének fontosságát:

A legnagyobb biztonsági tényező az erős ukrán hadsereg.

Elmondta, hogy az EU már 80 ezer ukrán katonát képzett ki, és tervezik a kiképzések kiterjesztését akár Ukrajnán belül is.

Kallas végül hangsúlyozta az EU üzenetét Oroszország felé:

Az üzenet Oroszországnak egyszerű. Hagyják abba a háborút Ukrajnában.

Figyelmeztetett arra is, hogy Moszkva célja Ukrajna után az egykori szovjet befolyási övezet visszaállítása lehet.

Az Európai Parlament ülésén a képviselők részletesen értékelik majd Ukrajna reformfolyamatát és az uniós tagság felé vezető lépéseket.

Kallas felszólalása végén Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is szót ejtett, amely szerinte kiemelt fontosságú a jövő szempontjából.

Ukrajna európai uniós csatlakozása valami olyasmi, ami reményt ad az ukrán népnek, lehetőséget a szabad életre és prosperitásra

– szögezte le.

Érdemi alapú a csatlakozás, Ukrajna előrelépését fogjuk érzékelni, az egyes klaszter megtárgyalásával indítjuk majd ezt a folyamatot

– jelentette ki.

Szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartja meg évértékelő beszédét, amely Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes vezető szóvivője szerint „mérföldkő az európai demokráciában".