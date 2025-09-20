Kitálalt Bidenről Kamala Harris

Kamala Harris új könyve, a 107 Days (107 nap) komoly vihart kavart még megjelenése előtt. A volt alelnök szerint a Demokrata Párt 2024-ben rosszul kezelte a kampányt, és Joe Biden akkori elnök „rosszkor és rosszat” mondott, amikor a legnagyobb szüksége lett volna támogatásra – írja a Fox News.

Kamala Harris volt amerikai alelnök Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Harris a könyvben leírja, hogy a Donald Trump elleni első és egyetlen elnökjelölti vitája előtt közvetlenül hívta fel őt Biden. A telefonhívás nem megnyugtatta, hanem teljesen kizökkentette a felkészülésből.

Az egyik testvére azt mondta neki, hogy az emberek Philadelphiában nem fognak támogatni engem, mert rosszakat mondtam róla. Joe azt mondta, nem biztos, hogy elhiszi, de szerinte tudnom kell, hátha a csapatom buzdított arra, hogy távolságot tartsak tőle

– írja Harris a The Guardian által közölt könyvrészletben.

Az akkori elnök állítólag még saját korábbi vitatapasztalatairól is beszélni kezdett, miközben Harris percekre volt attól, hogy színpadra lépjen. „Dühös és csalódott voltam. Ez nekem volt fontos pillanat, ő mégis magáról beszélt, és teletömte a fejem aggasztó dolgokkal a legnagyobb állam legfontosabb városának hatalmi játszmáiról” – írja Harris.

A könyv szerint a volt alelnök férje, Doug Emhoff látta, hogy felesége teljesen kiborult, és azt tanácsolta neki, hogy „engedje el” az egészet, mielőtt kiáll vitázni Trump ellen.

Harris emellett nyíltan bírálja a Demokrata Párt kampánygépezetét is, amely szerinte túl sokáig hagyta, hogy Biden és felesége saját tempójukban döntsenek arról, mikor lép vissza az elnök.

Azt mantráztuk: »Ez Joe és Jill döntése.« Mintha hipnotizáltak volna bennünket. Ma már azt gondolom, hogy ez nem kegyelem volt, hanem vakmerőség. A tét túl nagy volt ahhoz, hogy ez egyetlen ember egóján és ambícióján múljon

– írja a volt elnökjelölt a The Atlantic által közölt másik könyvrészletben.

A kötet újabb belső vitát robbanthat ki a Demokrata Pártban, hiszen Harris most először beszél arról, hogy elnökjelöltként valójában Pete Buttigieget, a korábbi közlekedési minisztert akarta alelnökjelöltnek választani, nem pedig Tim Walz minnesotai kormányzót.

Pete volt az első választásom, de túl nagy kockázatnak éreztem. Már így is sokat kértünk Amerikától: hogy elfogadjon egy nőt, egy fekete nőt, egy fekete nőt, aki zsidó férfihoz ment feleségül

– fogalmaz Harris.