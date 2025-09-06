Hírlevél

Kárpátalján hangoskodásba torkollott a katonai sorozás elleni tiltakozás + videó

Kárpátalján a helyiek megakadályozták, hogy a katonai sorozók belépjenek a faluba.
Ukrajnában egyre rosszabb a helyzet a fronton, ezzel párhuzamosan pedig a kényszersorozások is egyre brutálisabbak. Ezeknek az intézkedéseknek pedig már magyar áldozata is van, miután Sebestyén József kárpátaljai férfi azután halt meg, hogy elrabolták a sorozótisztek, majd brutálisan bántalmazták. 

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) emberei az utcán járőröznek (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A legújabb hírek szerint Kárpátalján az út lezárásával tiltakoztak az erőszakos besorozás ellen. A közösségi oldalakon terjedő felvételen az látható, hogy a lakosok fizikailag is feltartóztatták a sorozókat, akik így nem tudták elérni a kijelölt területet.

A sorozók elleni tiltakozás folytatódik

A sorozók elleni tiltakozók az előzetes tájékoztatás hiányára, a kötelező besorozás igazságtalanságára és a biztonsági kockázatokra hivatkoztak. 

 

