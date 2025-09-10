Diplomáciai botrány, forrongó indulatok: ezért kell mindenkinek foglalkoznia a katari helyzettel

Nem gyakori eset, hogy egy olyan területű, népességű és elhelyezkedésű ország, mint Katar, olyan világpolitikai és diplomácia jelentőségre tesz szert, mint Katar.

Katar uralkodója nemrég Moszkvába is ellátogatott

(Fotó: AFP)

Az alig 11 ezer négyzetkilométer területű, és nem egészen hárommillió fős lakossággal bíró emírség 1971-ben vált függetlenné. Mindössze egyetlen szárazföldi szomszédja van: Szaúd-Arábia.

Ugyanakkor Katar földjében rejtőzik a világ harmadik legnagyobb földgáztartaléka, ami az energiahordozó jelentőségének növekedésével és a cseppfolyósított földgáz-technológia (LNG) elterjedésével óriási vagyont adott az országnak, és egyúttal világpolitikai jelentőségét is megnövelte.

Az Al-Thani dinasztia, különösen Hamad emír és a jelenlegi uralkodó, Tamim bin Hamad Al-Thani emír tisztában voltak a média erejével, így az Al-Dzsazíra hírtelevízió jelentős állami támogatással vált az egyik legjelentősebb médiavállalattá, az Arab-öböl térségén jelentősen túlmutató befolyással.

Katar aktív diplomáciai szereplőként pozicionálja magát, nem csupán a legkülönfélébb és sokszor egymással kapcsolatot nem tartó szervezetek és országok képviseletei számára biztosít helyszínt, de nagyjából két évtizede kiemelkedő szerepet játszik a regionális és nemzetközi konfliktusok kapcsán a tárgyalások megkönnyítésében.

Különleges helyzetben van, mint közvetítő, amely egyszerre tud kommunikálni Izraellel, iszlamista csoportokkal, Iránnal és az Egyesült Államokkal, és kis méretét diplomáciai erősséggé alakítja pártatlanságáról és pénzügyi befolyásáról kialakult hírnevének köszönhetően. Támogatja a békeépítési erőfeszítéseket és a humanitárius diplomáciát, valamint stratégiai partnerséget ápol az Egyesült Államokkal, a NATO-val, Törökországgal és több európai országgal.

Különösen nagy szerepe volt a Hamász palesztin terrorszervezet Izrael elleni 2023. október 7-i támadása után a két fél közti közvetítésben, a kis emírség segítségével sikerült tető alá hozni az eddigi, részleges megállapodásokat a Gázai övezetbe hurcolt túszok kiszabadulásáról.

Ehhez kapcsolódik ugyanakkor a Katart leggyakrabban érő kritika: az emírséget azzal vádolják, hogy segíti a Hamászt és egyéb, a nyugati országok által az iszlamizmus támogatóinak tartott szervezeteket. A másik gyakori kritika az emberi jogokkal kapcsolatos aggályok miatt éri az országot.