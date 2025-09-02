Lerántjuk a leplet a kínai katonai parádéról, ahol Putyin is ott lesz – fotók

Szeptember 3-án, szerdán megrendezésre kerül Kína valaha volt legnagyobb katonai parádéja, ami lehetőséget ad Hszi Csin-ping elnöknek, hogy a Kelet legjelentősebb vezetőjeként pozicionálja magát Donald Trump geo- és kereskedelmi politikája ellensúlyozására. A felvonulás célja egyértelműen, hogy üzenjenek Trumpnak és Amerika nyugati szövetségeseinek, ami valószínűleg csak tovább fokozza az amerikai elnök haragját – írja az Independent.

Kína katonai parádéjára figyel majd az egész világ

Fotó: GE JINFH / Imaginechina

Az eseményen többek között Oroszország elnöke, Vladimir Putyin, Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un, valamint Irán elnöke, Maszúd Peszeskján is részt vesz, ami

az első alkalom lesz, hogy a négy vezető egyszerre jelenik meg az erőfitogtatás jegyében.

Az észak-koreai vezető kedden különvonattal érkezett az országba, közben Hszi és Putyin Mongólia vezetőjével, egy hatalmas gázvezeték-projektről folytatott tárgyalásokat. Az orosz elnök megköszönte „kedves barátjának”, Hszi-nek a meleg fogadtatást, és azt mondta, a szoros kommunikáció Oroszország és Kína kapcsolatát „példátlanul magas szintre” emelte.

Új fegyverek bemutatására – erőfitogtatásra – készülhetünk

A helyi közösségi médiában kiszivárgott képek szerint a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) új, szárazföldi és vízi fegyverrendszereket mutat be a szerdai parádén. A rendezvény várhatóan az ország történetének legnagyobb katonai felvonulása lesz, – a 2015-ös – 70. évfordulót ünneplő bemutatót is felülmúlhatja. Elemzői becslések szerint a felvonuláson több mint 12 000 katona – orosz, belarusz, mongol, kambodzsai és más nemzetek nemzetközi kontingensei – vesznek részt.

Hszi beszédében bemutatja majd az „új típusú harci képességeket”, köztük hiperszonikus rakétákat és különféle elektronikai eszközöket.

A kínai elnök a bemutatón a Red Flag limuzin tetőablakán keresztül szemléli majd a felvonulást, amin több száz repülőgép, köztük vadászgépek és bombázók, valamint földi eszközök is részt vesznek. Biztonsági elemzők szerint az ország számos új fegyvert és eszközt mutat majd be. Az övék a világ legnagyobb hadserege, több mint kétmillió katonával, és egyre fejlettebb rakéta-, repülőgép-hordozó- és vadászgép-arzenállal rendelkeznek.

Kína új nukleáris fegyvergenerációt mutat be

– mondta Song Zsongping elemző az AFP-nek és azzal folytatta, hogy az atomfegyverek és más katonai felszerelések „segítenek kiegyenlíteni Kína és az USA katonai erőegyensúlyát”.