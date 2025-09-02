Lerántjuk a leplet a kínai katonai parádéról, ahol Putyin is ott lesz – fotók

Szeptember 3-án, szerdán megrendezésre kerül Kína valaha volt legnagyobb katonai parádéja, ami lehetőséget ad Hszi Csin-ping elnöknek, hogy a Kelet legjelentősebb vezetőjeként pozicionálja magát Donald Trump geo- és kereskedelmi politikája ellensúlyozására. A felvonulás célja egyértelműen, hogy üzenjenek Trumpnak és Amerika nyugati szövetségeseinek, ami valószínűleg csak tovább fokozza az amerikai elnök haragját – írja az Independent.
Az eseményen többek között Oroszország elnöke, Vladimir Putyin, Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un, valamint Irán elnöke, Maszúd Peszeskján is részt vesz, ami
az első alkalom lesz, hogy a négy vezető egyszerre jelenik meg az erőfitogtatás jegyében.
Az észak-koreai vezető kedden különvonattal érkezett az országba, közben Hszi és Putyin Mongólia vezetőjével, egy hatalmas gázvezeték-projektről folytatott tárgyalásokat. Az orosz elnök megköszönte „kedves barátjának”, Hszi-nek a meleg fogadtatást, és azt mondta, a szoros kommunikáció Oroszország és Kína kapcsolatát „példátlanul magas szintre” emelte.
A helyi közösségi médiában kiszivárgott képek szerint a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) új, szárazföldi és vízi fegyverrendszereket mutat be a szerdai parádén. A rendezvény várhatóan az ország történetének legnagyobb katonai felvonulása lesz, – a 2015-ös – 70. évfordulót ünneplő bemutatót is felülmúlhatja. Elemzői becslések szerint a felvonuláson több mint 12 000 katona – orosz, belarusz, mongol, kambodzsai és más nemzetek nemzetközi kontingensei – vesznek részt.
Hszi beszédében bemutatja majd az „új típusú harci képességeket”, köztük hiperszonikus rakétákat és különféle elektronikai eszközöket.
A kínai elnök a bemutatón a Red Flag limuzin tetőablakán keresztül szemléli majd a felvonulást, amin több száz repülőgép, köztük vadászgépek és bombázók, valamint földi eszközök is részt vesznek. Biztonsági elemzők szerint az ország számos új fegyvert és eszközt mutat majd be. Az övék a világ legnagyobb hadserege, több mint kétmillió katonával, és egyre fejlettebb rakéta-, repülőgép-hordozó- és vadászgép-arzenállal rendelkeznek.
Kína új nukleáris fegyvergenerációt mutat be
– mondta Song Zsongping elemző az AFP-nek és azzal folytatta, hogy az atomfegyverek és más katonai felszerelések „segítenek kiegyenlíteni Kína és az USA katonai erőegyensúlyát”.
Legalább 26 magas rangú vezető lesz látható a bemutatón. Kim Dzsong Un számára ez lesz az első jelentős multilaterális (többrésztvevős) esemény, és az első alkalom 66 év alatt, hogy egy észak-koreai vezető részt vesz egy kínai rendezvényen. Az idei parádé részvevőinek listája – 2015-höz képest – Peking diplomáciai előrehaladását jelzi.
A NATO-tag Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico, és Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics – az egyetlen nyugati vezetők lesznek.
A szigorúan koreografált 70 perces parádé ritka bepillantást enged majd az ország gyorsan fejlődő katonai fölényébe, amit Washington sem hagy figyelmen kívül. Peking azt állítja, hogy az összes bemutatott eszköz hazai gyártmány és jelenleg is szolgálatban van. A hangsúly a haditengerészeti erőre fog helyeződni, ahogy Kína fokozza a nyomást Tajvanon.
Kínának erős hajóelhárító és repülőgéphordozó-ellenes képességeket kell fejlesztenie, hogy megakadályozza az Egyesült Államok fenyegetését
– mondta Song Zsongping katonai kommentátor, utalva a Tajvani-szoros és a Dél-kínai-tenger feszültségeire.
Várhatóan legalább két új típusú, vízalatti drónt (XLUUV) is láthatunk majd. A bemutató próbáiról kiszivárgott képek szerint a drónok körülbelül 18 méter hosszúak, torpedóformájú testtel rendelkeznek és vízsugárhajtással lettek felszerelve. Egy ilyen drónon „AJX002” jelölés szerepelt, egy másik típust pedig takarásban fotóztak le – ez utóbbi még nagyobb. Kína a világ legnagyobb XLUUV-programját üzemelteti, legalább öt különböző típussal – csak a vízen.
Bemutatásra kerül a Type 99A harckocsi, ami a Type 88 második generációs tankot váltotta fel. A Type 99 sorozat fejlesztése 1989-ben kezdődött a szovjet T-72 tank alváza alapján. A 55 tonnás Type 99A a legfejlettebb változat és 2011 óta használja a sereg. Fő fegyvere egy továbbfejlesztett 105 mm-es ágyú.
A Type 99A fejlett célzó rendszere lehetővé teszi a lövész számára, hogy mozgó célpontot támadjon, miközben követi azt.
Emellett a tank harmadik generációs hőkamerát, meteorológiai érzékelőket és ballisztikai számítógépet is kapott, lehetővé téve a célpontok pontos eltalálását akár 5 km-ről.
A parádén interkontinentális ballisztikus rakéta-rendszert és hiperszonikus hajóelhárító rakétákat mutatnak majd be. A helyi közösségi médiában a YJ sorozat új hajóelhárító rakétáit osztották meg. Az YJ-15 mellett YJ-17, YJ-19 és YJ-20 hiperszonikus rakétákat is lefotóztak. A YJ („Ying Ji”, azaz „sas-támadás”) fő ismérve, hogy a rakéták hajókról vagy repülőgépekről is indíthatók és nagy hajók elsüllyesztésére tervezték őket.
Egy ponyvával fedett, rakétát szállító TEL jármű is látható volt a fotókon, amely egy új ballisztikus rakétarendszerre utalhat.
Korábban írtunk arról is, hogy milyen volt a Champs-Élysées katonai bemutató.