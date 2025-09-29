Hírlevél

Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

Ukrajna

Keményen válaszolt Szijjártó Péter ukrán kollégájának

Az ukrán külügyminiszter megint üzenget. Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül.
UkrajnaSzijjártó Péterenergia

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ismét hazánkat támadta. Közösségi oldalán Orbán Viktor szavaira reagálva úgy fogalmazott: „Izgatottan várjuk majd a gondolatait az állami szuverenitásról és függetlenségről, miután megszabadult az orosz energiafüggőségtől”.

Az ukrán külügyminiszter nem példanélküli, ahogy az sem, hogy Szijjártó Péter most sem hagyta szó nélkül. A külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált:

A mi szuverén döntésünk, hogy kitől és honnan vásároljuk az energiaforrásainkat. Volt már valaha is véleményünk az energiaellátásoddal kapcsolatos döntéseidről? Neked sem szabad beavatkoznod a mi szuverén ügyeinkbe!

És arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenki tudja, hogy az ábra, amit Szibiha a hétvégén közzétett, „egyszerűen nem komoly”. 

 

