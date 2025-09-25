Hírlevél

Rendkívüli

Kényszersorozás: lerángattak egy embert a bicikliről, majd betuszkolták egy járműbe – videó

Kényszersorozás: lerángattak egy embert a bicikliről, majd betuszkolták egy járműbe – videó

53 perce
Újabb videó terjedt el a közösségi oldalakon az ukrajnai kényszersorozásról: ezúttal Odesszában egy biciklist vittek el a toborzók erőszakkal katonának. A brutalitás hatalmas méreteket ölt az utcákon is, naponta kerülnek elő rémisztőbbnél rémisztőbb felvételek.
orosz-ukrán háború

Újabb felvétel került elő a közösségi oldalakon az ukrajnai kényszersorozásról: ezúttal Odesszában egy biciklist kényszerítettek katonai szolgálatra. 

Kényszersorozás
Kényszersorozás Ukrajnában – A TCK munkatársai egy civilt igazoltatnak
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az erőszakos eljárások az utcákon is egyre gyakoribbak, és naponta bukkannak fel újabb, sokkoló felvételek.

A kényszersorozás gyakorlatát egyre kevésbé fogadják el az ukránok. Bár a kegyetlen toborzók nem válogatnak az eszközökben, a lakosság is egyre kevésbé fogja vissza magát velük szemben. 

Korábban egy fiatal férfit egy parkolóban kényszerítettek magyarázkodásra a TCK (ukrán toborzóközpont) munkatársai.

Arról is beszámoltunk az Origón, hogy egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a TCK munkatársai elől. Ezen a videón jól látható, ahogy a sorozóbizottság tagjai az utcán körbevesznek egy férfit, majd dulakodás közben földre teperik. A felvétel szerint a férfit többen szorongatják, majd igyekeznek betuszkolni egy járműbe, hogy elvigyék a helyszínről.

Sokkoló utcai hajtóvadászat zajlott Ukrajnában (Forrás: Telegram)
Sokkoló utcai hajtóvadászat zajlott Ukrajnában (Forrás: Telegram)

A videón egy nő is feltűnik, aki próbál közbelépni. 

A felvétel a kényszersorozás egyre durvább módszereit igazolja.

Orosz-ukrán háború
