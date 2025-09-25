Újabb felvétel került elő a közösségi oldalakon az ukrajnai kényszersorozásról: ezúttal Odesszában egy biciklist kényszerítettek katonai szolgálatra.

Kényszersorozás Ukrajnában – A TCK munkatársai egy civilt igazoltatnak

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az erőszakos eljárások az utcákon is egyre gyakoribbak, és naponta bukkannak fel újabb, sokkoló felvételek.

A kényszersorozás gyakorlatát egyre kevésbé fogadják el az ukránok. Bár a kegyetlen toborzók nem válogatnak az eszközökben, a lakosság is egyre kevésbé fogja vissza magát velük szemben.

Korábban egy fiatal férfit egy parkolóban kényszerítettek magyarázkodásra a TCK (ukrán toborzóközpont) munkatársai.

Arról is beszámoltunk az Origón, hogy egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a TCK munkatársai elől. Ezen a videón jól látható, ahogy a sorozóbizottság tagjai az utcán körbevesznek egy férfit, majd dulakodás közben földre teperik. A felvétel szerint a férfit többen szorongatják, majd igyekeznek betuszkolni egy járműbe, hogy elvigyék a helyszínről.

Sokkoló utcai hajtóvadászat zajlott Ukrajnában (Forrás: Telegram)

A videón egy nő is feltűnik, aki próbál közbelépni.

A felvétel a kényszersorozás egyre durvább módszereit igazolja.