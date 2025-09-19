A kényszersorozás kegyetlensége videón

Újabb videó került fel az internetre, ami megmutatja hogyan is zajlanak a kényszersorozások Ukrajnában. Az eset tragikus képet fest az ukrán mindennapokról, ahol az emberrablók válogatás nélkül hurcolják el az embereket.

A kényszersorozások miatt rettegésben él fél Ukrajna

Fotó: AFP

Most Kropivnickij városából számoltak be súlyos atrocitásról a helyiek. A videó tanúsága szerint erőszakkal tuszkoltak be egy férfit egy kocsi hátsó ülésére a TCK munkatársai.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy néhány napja egy ukrán férfit idegenek mentettek meg attól, hogy a toborzók a frontra hurcolják.