Rendkívüli

Zaharova a sarokba állította és kukoricán térdepelteti Lengyelországot

A kényszersorozás kegyetlensége videón

Olvasási idő: 2 perc
Ahogy az orosz–ukrán háború halad előre, úgy durvul az ukrán férfiak elhurcolása a frontra. A kényszersorozásról nap mint nap kerülnek fel videók a közösségi oldalakra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TCKorosz-ukrán háborúKropivnickijatrocitásháborúkényszersorozás

Újabb videó került fel az internetre, ami megmutatja hogyan is zajlanak a kényszersorozások Ukrajnában. Az eset tragikus képet fest az ukrán mindennapokról, ahol az emberrablók válogatás nélkül hurcolják el az embereket. 

A kényszersorozások miatt rettegésben él fél Ukrajna
Fotó: AFP

Most Kropivnickij városából számoltak be súlyos atrocitásról a helyiek. A videó tanúsága szerint erőszakkal tuszkoltak be egy férfit egy kocsi hátsó ülésére a TCK munkatársai.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy néhány napja egy ukrán férfit idegenek mentettek meg attól, hogy a toborzók a frontra hurcolják. 

 

Orosz-ukrán háború
