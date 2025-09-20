Kényszersorozás Ukrajnában: a földre került a férfi, a toborzók nem engedték el – videó

Novovolynsk városában, a Volyn régióban kényszersorozást vettek videóra, amelyen jól látszik, ahogy a TCC munkatársai megpróbáltak elhurcolni egy férfit katonai szolgálatra.

Kényszersorozás Ukrajnában – a TCC munkatársai igazoltatnak egy civilt Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az incidens során az áldozat a földre került, és a toborzók nem engedték el.

A napokban egy olyan videó került elő, amelyen az látható, hogy

egy férfit idegenek mentettek meg a kényszersorozástól.

A felvételen látszik, ahogy egy férfi kerékpárral menekül a toborzótisztek elől, és egy idegen házba csönget be segítséget kérni. A lakók beengedik, majd letagadják a toborzóknak, hogy bárkit is láttak volna.

Ennek a férfinak szerencséje volt ezúttal. Ám a kényszersorozások nem álltak le. Ahogy arról az Origo is beszámolt, még az Európa Tanács jelentése is rámutatott a súlyos jogsértésekre.

Arról is írtunk, hogy egy megrendítő Facebook-bejegyzésben szólalt meg az agyonvert kárpátaljai magyar férfi nővére, Sebestyén Márta. Posztjában hangsúlyozta, hogy Sebestyén József halálát nem szabad elhallgatni, és mindenkit arra kért, hogy segítsék a nyomozást, valamint álljanak ki az igazság mellett.

Egy fél élet véget ért. Csupán 45 év. Egyesek megszabják, hogy meddig élhet valaki. Szégyen a XXI. században...

– írta közösségi oldalán Sebestyén Márta. Hozzátette: „Egy halott már nem tudja megvédeni magát. Akik itt maradtak, azoknak viszont szent kötelességük elmondani az igazságot. Sőt állampolgári kötelességetek is megszólalni!”