Rendkívüli

kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: idegenek mentettek meg egy férfit

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy ukrán férfit ezúttal idegenek mentettek meg attól, hogy a toborzók a frontra hurcolják. A kényszersorozások azonban tovább folytatódnak Ukrajnában.
kényszersorozásTCKUkrajna

Ahogy az orosz–ukrán háború folytatódik, úgy folytatódnak a kényszersorozások is Ukrajnában. Nap mint nap kerülnek fel videók a közösségi oldalakra arról, hogy a toborozók, a TCK tisztjei erőszakkal hurcolnak el férfiakat az utcáról a frontra. 

Idegenek mentettek meg egy férfit a kényszersorozástól Forrás: Képernyőfelvétel
Idegenek mentettek meg egy férfit a kényszersorozástól
Forrás: Képernyőfelvétel

Most azonban egy olyan felvétel látott napvilágot, amelyen az látható, hogy

egy férfit idegenek mentettek meg a kényszersorozástól. 

A videón látszik, ahogy egy férfi kerékpárral menekül a toborzótisztek elől, és egy idegen házba csönget be segítséget kérni. A lakók beengedik, majd letagadják a toborzóknak, hogy bárkit is láttak volna. 

Ennek a férinak szerencséje volt ezúttal. Ám a kényszersorozások nem álltak le. Ahogy arról az Origo is beszámolt, még az Európa Tanács jelentése is rámutatott a súlyos jogsértésekre.   

 

