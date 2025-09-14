Kényszersorozás Ukrajnában: idegenek mentettek meg egy férfit

Ahogy az orosz–ukrán háború folytatódik, úgy folytatódnak a kényszersorozások is Ukrajnában. Nap mint nap kerülnek fel videók a közösségi oldalakra arról, hogy a toborozók, a TCK tisztjei erőszakkal hurcolnak el férfiakat az utcáról a frontra.
Most azonban egy olyan felvétel látott napvilágot, amelyen az látható, hogy
egy férfit idegenek mentettek meg a kényszersorozástól.
A videón látszik, ahogy egy férfi kerékpárral menekül a toborzótisztek elől, és egy idegen házba csönget be segítséget kérni. A lakók beengedik, majd letagadják a toborzóknak, hogy bárkit is láttak volna.
Ennek a férinak szerencséje volt ezúttal. Ám a kényszersorozások nem álltak le. Ahogy arról az Origo is beszámolt, még az Európa Tanács jelentése is rámutatott a súlyos jogsértésekre.