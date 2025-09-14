Ahogy az orosz–ukrán háború folytatódik, úgy folytatódnak a kényszersorozások is Ukrajnában. Nap mint nap kerülnek fel videók a közösségi oldalakra arról, hogy a toborozók, a TCK tisztjei erőszakkal hurcolnak el férfiakat az utcáról a frontra.

Idegenek mentettek meg egy férfit a kényszersorozástól

Forrás: Képernyőfelvétel

Most azonban egy olyan felvétel látott napvilágot, amelyen az látható, hogy

egy férfit idegenek mentettek meg a kényszersorozástól.

A videón látszik, ahogy egy férfi kerékpárral menekül a toborzótisztek elől, és egy idegen házba csönget be segítséget kérni. A lakók beengedik, majd letagadják a toborzóknak, hogy bárkit is láttak volna.

News from the NATO extermination camp Ukraine



Kropyvnytskyi. The guy was running from the police and headhunters of the TCC and asked strangers to hide in a house. The people were adequate; the guy was saved. pic.twitter.com/343hwQrs8U — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) September 12, 2025

Ennek a férinak szerencséje volt ezúttal. Ám a kényszersorozások nem álltak le. Ahogy arról az Origo is beszámolt, még az Európa Tanács jelentése is rámutatott a súlyos jogsértésekre.