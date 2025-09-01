Új videó került nyilvánosságra, amely rámutat az ukrán hadsereg utánpótlási problémáira és az ukrán kényszersorozások kegyetlenségére. A felvétel egy fiatal férfi elhurcolását dokumentálta, miközben családja kétségbeesetten próbálta megakadályozni a történteket.

Kényszersorozással töltik fel a TCK emberei az ukrán gyalogság sorait

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Újabb példa a kényszersorozás kegyetlenségére

A videón látszik, ahogy a toborzóközpont munkatársai egy fiatal férfit erőszakkal betuszkolnak egy kisbuszba. A közelben tartózkodó nők, kétségbeesetten próbálták megakadályozni az elhurcolást, sikertelenül. Egy nő a közelben parkoló rendőrökhöz kiáltott segítségért, de azok nem avatkoztak közbe. A férfi a kerítésbe kapaszkodott és a sorozótiszteknek nagy nehézséget okozott, hogy betuszkolják a járműbe.

Egy másik videón pedig jól látható, mi történik ha Zelenszkij emberrabló megjelennek.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Lviv régióban a toborzóközpont (TCK) emberei közvetlenül egy autómosó területéről vittek el egy férfit.