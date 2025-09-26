Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump fontos dolgot jelentett be a magyar olajellátásról

kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: férfit tuszkoltak be egy autóba Kijevben

Újabb felvétel kavart vihart az ukrán közösségi médiában: Kijev egyik utcáján kora reggel egy férfit szó szerint betuszkoltak egy autóba a hatóságok. A videó tanúsága szerint a kényszersorozás ellen a férfi tiltakozott, ellenállt, ám végül erőszakkal vitték el.
Az utóbbi hónapokban számos beszámoló látott napvilágot arról, hogy a hadkiegészítő parancsnokságok (TCK) emberei köztereken, buszmegállókban vagy akár munkahelyek közelében próbálják „elkapni” a hadköteles korú férfiakat. 

kényszersorozás
A TCK emberei járőröznek Harkivban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Az alábbi videóban Kijevben tuszkolnak be egy autóba egy menekülni próbáló férfit.

A kényszersorozás továbbra is folyik

Az ukrán vezetés a háború elhúzódása és a súlyos emberhiány miatt drákói módszerekkel próbálja feltölteni a frontra küldött alakulatokat. Helyi források szerint sokszor olyanokat is besoroznak, akik egészségi állapotuk miatt alkalmatlanok lennének a katonai szolgálatra.

A kényszersorozások miatt nő a feszültség az ukrán társadalomban: egyre több férfi próbálja elhagyni az országot vagy bujkálni a hatóságok elől. Az utcai jelenetek pedig azt mutatják, hogy a kormány egyre kevésbé válogat az eszközökben, ha új katonák beszervezéséről van szó.

 

 

