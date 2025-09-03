Megjelent egy videó a Telegramon, amin jól látszik, hogy a TCK egyik járművére az van írva, hogy: „Vészhelyzeti Szolgálat”.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban

Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

Itt van az egyik autó:

A felvételen az látszik, amint egy taxis a tisztekhez ér, majd miután rájön, kik ülnek a járműben, elkezd visszatolatni.

A napokban előkerült egy másik videó is, amely rámutat az ukrán hadsereg utánpótlási problémáira és az ukrán kényszersorozások kegyetlenségére. A felvétel egy fiatal férfi elhurcolását dokumentálta, miközben családja kétségbeesetten próbálta megakadályozni a történteket.

Egy harmadik felvétel szintén az ukrajnai kényszersorozásokról tanúskodik, abban az esetben az áldozatnak sikerült elmenekülnie a toborzók elől, így – legalábbis egyelőre – nem kell a frontra mennie.

Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől

Forrás: képernyőfelvétel

A felvételen látszik, ahogy a férfi, aki menekül a toborzók elől, beszalad egy kapun.

A kényszersorozók azonban egészen szürreális módon nem jönnek rá, hogy melyik irányba nyílik a kapu, így nem tudnak utánafutni.

Ez a férfi most megmenekült, ez azonban sajnos a legtöbb esetben nem mondható el. Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámol, a kényszersorozások mindennaposak, és egyre brutálisabb, erőszakosabb formát öltenek Ukrajnában.