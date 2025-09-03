Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

TCK

Kényszersorozás Ukrajnában: új járművek, új felirat – videó

1 órája
A TCK új járműveket kezdett használni, „Vészhelyzeti Szolgálat” felirattal – olvasható egy, a Telegramon megjelent videó alatt. Mutatjuk a felvételt.
Megjelent egy videó a Telegramon, amin jól látszik, hogy a TCK egyik járművére az van írva, hogy: „Vészhelyzeti Szolgálat”.

TCK
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban
Fotó: Narciso Contreras  / Anadolu/AFP

Itt van az egyik autó:

A felvételen az látszik, amint egy taxis a tisztekhez ér, majd miután rájön, kik ülnek a járműben, elkezd visszatolatni. 

A napokban előkerült egy másik videó is, amely rámutat az ukrán hadsereg utánpótlási problémáira és az ukrán kényszersorozások kegyetlenségére. A felvétel egy fiatal férfi elhurcolását dokumentálta, miközben családja kétségbeesetten próbálta megakadályozni a történteket.

Egy harmadik felvétel szintén az ukrajnai kényszersorozásokról tanúskodik, abban az esetben az áldozatnak sikerült elmenekülnie a toborzók elől, így – legalábbis egyelőre – nem kell a frontra mennie. 

Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől
Szürreális, hogyan menekült meg a férfi a kényszersorozás elől
Forrás: képernyőfelvétel

A felvételen látszik, ahogy a férfi, aki menekül a toborzók elől, beszalad egy kapun. 

A kényszersorozók azonban egészen szürreális módon nem jönnek rá, hogy melyik irányba nyílik a kapu, így nem tudnak utánafutni. 

Ez a férfi most megmenekült, ez azonban sajnos a legtöbb esetben nem mondható el. Ahogy arról az Origo is rendszeresen beszámol, a kényszersorozások mindennaposak, és egyre brutálisabb, erőszakosabb formát öltenek Ukrajnában.   

